Urodził się 3 kwietnia 1942 roku. Jako dziecko był chudy, chorowity i zamknięty w sobie. Nie mogąc poradzić sobie z docinkami ze strony kolegów i nieśmiałością, za namową ojca wstąpił do klubu wioślarskiego. Wkrótce ćwiczenia stały się całym jego życiem. Uprawiał każdy możliwy sport: podnosił ciężary, ćwiczył sztuki walki, pływał. Także w późniejszych latach słynął ze swej tężyzny fizycznej. "Kiedyś złamałem nogę i Marek niósł mnie na rękach przez pół Warszawy aż do szpitala" - wspominał podczas jego pogrzebu Stefan Friedmann.

Marek Perepeczko: Nie umiał walczyć o swoje

Chociaż początkowo pragnął zostać architektem, ostatecznie zdecydował związać swą przyszłość z aktorstwem. Swą przyszłą żonę, Agnieszkę Fitkau , spotkał w dniu składania papierów do szkoły teatralnej. Jak wspomina, była to miłość od pierwszego wejrzenia. Para pobrała się w 1966 roku. Rok wcześniej aktor odebrał dyplom ukończenia PWST.

Zdjęcie Marek Perepeczko z Agnieszką Fitkau-Perepeczko / Irena Komar/Afa Pixx / Gallo Images Poland

Na ekranie pojawiał się rzadko i zwykle w niewielkich rolach. Kilka razy udało mu się przebić. W "Potem nastąpi cisza" Janusza Morgenstera z 1965 roku dotrzymywał kroku partnerującym mu Danielowi Olbrychskiemu i Andrzejowi Łapickiemu. Popularność zyskał dzięki występowi w stylizowanych na western "Wilczych echach" Aleksandra Ścibora-Rylskiego. W 1969 roku zagrał natomiast najważniejszą rolę pierwszej dekady swej kariery - Adama Nowowiejskiego w "Panu Wołodyjowskim" Jerzego Hoffmana.

Przychylność widowni nie szła jednak w parze z wysypem ciekawych ról. Wynikało to także z charakteru samego Perepeczki - skromnego, nieśmiałego, nielubiącego się narzucać. "Myślę, że gdyby był mniej skromny i bardziej wymagający, jego kariera wyglądałaby inaczej. On był człowiekiem niezwykłych zdolności i walorów. Człowiekiem kompletnie niedocenionym. (...) Marek nie umiał walczyć o swoje, nie umiał prosić o role... Takim był człowiekiem" - mówiła o nim jego żona.

Nie tylko Janosik

Jego najbardziej znana kreacja okazała się być zrealizowana dla telewizji. Już wcześniej zdarzyło mu się grać w serialach, między innymi w "Kolumbach" Morgensterna. Jednak to "Janosik" stał się rolą jego życia - w podwójnym tego słowa znaczeniu. Nigdy nie udało mu się odnieść podobnego sukcesu ani do końca uwolnić od wizerunku karpackiego zbójnika. Trzynaście odcinków serialu w reżyserii Jerzego Passendorfera wyemitowano w 1973 roku. W przystojnym aktorze kochały się wówczas wszystkie Polki

W okresie największej popularności jego kariera, paradoksalnie, zwolniła tempo. Kino polskie nie potrzebowało bohaterów jego postury i wrażliwości. Na ekranie pojawiał się rzadko, częściej na scenie. Pełnił także funkcję dyrektora warszawskiego teatru "Komedia". Gdy na początku lat 80. jego żona odniosła sukces w Australii, w końcu dołączył do niej. Wyjazd planowany jako półroczny, okazał się trwać kilkanaście lat. Do Polski powrócił dopiero po zmianach systemowych. I tym razem trudno było mu znaleźć miejsce i role dla siebie.



Marek Perepeczko: Nie tylko Janosik 1 / 12 Był bardziej człowiekiem teatru niż filmu. W latach 1966-69 występował w Teatrze Klasycznym w Warszawie, a w latach 1970-77 był aktorem warszawskiego Teatru Komedia. Do 2003 roku był przez pięć lat dyrektorem częstochowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza. Źródło: Fotonova udostępnij

Na duży ekran wrócił za sprawą Macieja Ślesickiego. Twórca "Taty" wpierw obsadził go w roli szefa lokalnej mafii w pastiszowej laurce dla popularnego kina pod tytułem "Sara" . Także ten reżyser odpowiadał za "13 posterunek", kręcony w latach 1997-1999 sitcom o nieporadnych funkcjonariuszach. Perepeczko wcielił się w rolę komendanta Władysława Słoika, zakochanego w swoim psie, pozbawionego poczucia humoru byłego bohatera PRL-u, który w swoim gabinecie powiesił ogromny plakat... Janosika. Chociaż serial spotkał się z brakiem entuzjazmu ze strony krytyki, podbił serca widzów. Perepeczko cieszył się natomiast, że młodsze pokolenie kojarzy go z rolą komendanta, nie Janosika.

Poza serialem trudno było mu znaleźć inną rolę. Pojawił się w małych kreacjach w "Panu Tadeuszu" Andrzeja Wajdy oraz "Przystani" Jana Hryniaka. W 2000 roku powrócił do roli komendanta Słoika w drugiej serii "13 posterunku". Brak możliwości zawodowej realizacji zaczął wpływać także na jego życie osobiste. Pojawiły się informacje o problemach ze zdrowiem.

W 2003 roku przestał pełnić funkcję dyrektora Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie. Swą ostatnią rolę zagrał w komedii "Dublerzy". Wcielił się, podobnie jak w "Sarze", w głowę mafijnej rodziny. Nie udało mu się zobaczyć skończonego filmu.

Marek Perepeczko: Ta nadwaga mnie kiedyś zabije

Pod koniec życia aktorowi daleko było do wysportowanego Janosika. Aktor lata rozłąki z żoną urozmaicał sobie jedzeniem. Gdy Fitkau-Perepeczko wróciła z Australii, aktor miał ponad 40 kg nadwagi. Żona wielokrotnie, wręcz nieustannie, usiłowała odchudzić ukochanego.

"Za każdym razem, kiedy mówiłam mu, by dbał o swoje zdrowie, myślał sobie pewnie, że mu brzęczę nad uchem. Jak wszyscy mężczyźni, sądził, że najlepiej wie, co dla niego jest dobre. Pod tym względem nie chciał mnie słuchać. Robił mnie i sobie na przekór. Kiedyś Janusz Głowacki powiedział, że Marek obraził się sam na siebie, i coś w tym jest. Pewnie to sprawa charakteru. Przecież mógł się odchudzić, chodzić do klubu sportowego, tym bardziej że był sportowcem i miał w jednym palcu wszystkie dyscypliny. Ale nie chciał. Prawda jest taka, że Marek kochał jeść. Lecz, wbrew temu, co się teraz mówi, nie nadużywał alkoholu. Nigdy nie widziałam go pijanego. Wiem jedno: takiego mężczyzny jak Marek nigdy już nie spotkam, bo taki nie istnieje. On sam powiedział kiedyś: ‘Przypomnij sobie, z jakim pięknym mężczyzną się zadawałaś’. Teraz zostały mi tylko te wspomnienia" - mówiła w jednym z wywiadów Agnieszka Fitkau-Perepeczko.

Agnieszka Fitkau-Perepeczko i Marek Perepeczko: Co to była za miłość! 1 / 10 Jak się poznali? Był rok 1960, oboje mieli po 18 lat i po maturze zdecydowali się zdawać do warszawskiej szkoły teatralnej. Po raz pierwszy spotkali się w kolejce do dziekanatu, tuż przed egzaminem. Agnieszka była zjawiskowo piękną dziewczyną, Marek posągowo przystojnym młodzieńcem. To była miłość od pierwszego spojrzenia, taka, o której czyta się w książkach. Źródło: AKPA Autor: Niemiec udostępnij

Aktor długo nie dostrzegał swojego problemu z wagą. Ciągle myślał, że jest wysportowany jak przed laty. Diety i ćwiczenia odkładał na później. "Ta nadwaga mnie kiedyś zabije" - powiedział w rozmowie z "Faktem" na 10 dni przed śmiercią. "To wielkie szczęście, że nikt nie będzie po mnie płakał"- dodał.



Zmarł niespodziewanie na atak serca 17 listopada 2005 roku.



"Zycie człowieka kończy się za szybko"

Jeszcze niecałe trzy tygodnie wcześniej kwestował wraz z żoną na warszawskich Powązkach. Był w trakcie przygotowań do spektaklu "Dwie morgi utrapienia". Ostatniego wywiadu udzielił na kilka dni przed śmiercią dla tygodnika "Gala". Mówił głównie o rzeczach codziennych, troszkę o przeszłości. Przyznał, że musi zacząć walczyć ze swoją nadwagą. Zakończył go słowami: "Czasem myślę, że życie człowieka kończy się za szybko. I niesłusznie. Widzę pani niezgodę na to. I też się nie zgadzam".

"Marek Perepeczko to był dusza - człowiek, zawsze bardzo życzliwy" - mówi o nim Dorota Chotecka, która współpracowała z aktorem przy tworzeniu sitcomu "13 posterunek".

"Zawsze bardzo ciepło o nim myślę. Marek na pozór był szorstki, czasem sprawiał wrażenie zimnego, ale tak naprawdę miał bardzo miękkie serce" - dodaje Agnieszka Włodarczyk, która po raz pierwszy spotkała się z Markiem Perepeczko na planie filmu "Sara".

