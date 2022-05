Obawy o to, że film o losach Mortary może wywołać burzliwą dyskusję, są uzasadnione. Edgardo urodził się w Bolonii, w rodzinie żydowskiej. W 1858 roku został siłą zabrany od swojej rodziny i potajemnie ochrzczony, by zostać wychowanym na katolika. Walka jego rodziców o uwolnienie syna stała się częścią większej politycznej bitwy, w której papiestwo przeciwstawiało się siłom demokracji i zjednoczeniu Włoch. Ostatecznie Mortara nie wrócił do swojej rodziny. Jako dorosły mężczyzna wstąpił do zakonu augustianów i został księdzem.

Marco Bellocchio: Steven Spielberg się wystraszył

W 2016 roku Steven Spielberg ogłosił, że nakręci film opowiadający historię Mortary. Scenariusz filmu miał powstać na podstawie książki autorstwa Davida Kretzera. Projekt upadł, bo Spielberg stwierdził, że nie jest w stanie znaleźć odpowiedniego chłopca do głównej roli. W powód ten nie wierzy Marco Bellocchio , który teraz ogłosił, że nakręci film o Mortarze zatytułowany "The Conversion".

"Trudno mi uwierzyć w to, że w tym tkwił główny problem. Mam wrażenie, że był to problem natury politycznej. Ta historia, choć rozegrała się 170 lat temu, może być uważana za próbę ponownego rozbudzenia konfliktu pomiędzy Żydami i katolikami w czasach, gdy nie potrzebują oni konfliktu a zgody. A Spielberg jest wielką postacią wśród Żydów" - argumentuje Bellocchio w rozmowie z portalem "Variety". On sam jeszcze nie odnalazł aktora do roli Mortary.

Nie będzie to pierwsza prawdziwa historia pokazana na ekranie przez Bellocchio. W 2019 roku do kin trafił "Zdrajca" , w którym reżyser ukazał losy niesławnego mafijnego informatora Tomasso Buscetty. W tę rolę wcielił się Pierfrancesco Favino, który zagra również w filmie "The Conversion". Bellocchio przebywa aktualnie w Cannes, gdzie promuje swój najnowszy film "Esterno notte". Ta produkcja też jest oparta na faktach - opowiada historię porwania i zabójstwa byłego premiera Włoch, Aldo Moro.

