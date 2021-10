"10 lat temu obudziłem się z długiego, wymuszonego snu. Od tamtego czasu, mimo blizn na ciele i w sercu, mimo trudnych spraw i przeciwności losu, stawiam za krokiem kolejny krok. I uśmiecham się do siebie, dziękując za to, że tu jestem. Dziś jest moje święto. Jestem szczęściarzem. Wiem to i czuję. Otacza mnie morze dobra i miłości. Dziękuję!!!"" - napisał niedawno na Instagramie Marcin Bosak.

Jak wynika z informacji tygodnika "Na żywo", mając 27 lat Marcin Bosak dowiedział się, że ma guza na rdzeniu kręgowym. "Przez pięć, sześć lat szukał pomocy w Polsce, niestety bez rezultatów (...) Aby rozładować emocje i poukładać sobie wszystko w głowie, zdecydował się na terapię " - czytamy w "Na żywo".

Ostatecznie Bosak był leczony za granicami Polski, guz został wyleczony.



Marcin Bosak: Najlepsze role

Telewizyjnej publiczności Marcin Bosak znany jest dzięki roli Kamila Gryca w serialu "M jak miłość".



Stale współpracuje również z Patrykiem Vegą. W "Polityce" wcielił się w postać premiera "Bankstera", oglądaliśmy go także w innych dziełach reżysera: komedii "Ciacho" oraz serialach "Pitbull" i "Służby specjalne". Niezapomnianą kreację czarnego charakteru Szymona Wasiluka stworzył w serialu Canal+ "Kruk. Szepty słychać po zmroku".

W ubiegłym roku wziął udział w "Tańcu z Gwiazdami", jego taneczna partnerką była Wiktoria Omyła. Po przerwie spowodowanej pandemia koronawirusa aktor, jako jedyny uczestnik show, zdecydował, że nie wróci do programu.

"Kolejne zobowiązania zawodowe i podpisane dużo wcześniej umowy, które uniemożliwiają mi kontynuowanie tej ciekawej i rozwijającej nowe umiejętności przygody. Korzystając z okazji, jaką daje zamykanie tego wątku, chcę podziękować za ten czas. Dziękuję Polsatowi i producentom programu za zaproszenie" - wyjaśnił aktor powody swej decyzji.

Marcin Bosak: Zagrał u "teściowej"

W serialu "Szóstka" Marcinowi Bosakowi przypadła wyrazista rola drugoplanowa. Co ciekawe, za reżyserię tej produkcji odpowiada Kinga Dębska - matka aktorki Marii Dębskiej, z którą Bosak jest w związku.



Serial przedstawiał trzy nieznajome pary, które zostały włączone do programu łańcuchowego przeszczepu nerek. Bosak nie jest jednym z sześciu bohaterów serialu, którzy ofiarują nerkę bądź ją przyjmą od dawcy, ale jest blisko tej medyczno-rodzinnej układanki.



"Paweł to brat bliźniak Olgi, granej przez Julkę Wyszyńską. Naszym serialowym ojcem jest Janusz 'John' - w tej roli Sławek Orzechowski, który choruje na nerki. Julka chce oddać nerkę innej parze, by zdrowa osoba z tej pary oddała nerkę jej ojcu" - aktor mówił PAP Life.



Na potrzeby roli aktor przeszedł zauważalną metamorfozę. "Zastanawialiśmy się z charakteryzatorką Ewą Kowalewską, co zrobić, żeby jak najbardziej upodobnić mnie z Julią. Więc trzeba było mnie odmłodzić. Zafarbowano mi moje siwe włosy, nieco je zakręcono. Ogoliłem się na gładko" - opowiadał o swojej przemianie.





Marcin Bosak i Maria Dębska: Sekretny ślub

Prywatnie Marcin Bosak związany jest z aktorką Marią Dębską. W sierpniu 2020 para wzięła ślub.

Zarówno Marcin Bosak, jak i młodsza od niego o 12 lat partnerka niezwykle cenią sobie prywatność, stąd też informacja o ich ślubie do końca była utrzymana w tajemnicy, a na ich oficjalnych kontach w mediach społecznościowych nie pojawiły się żadne kadry z uroczystości.



Wcześniej Marcin Bosak przez 15 lat był związany z aktorką Moniką Pikułą, z którą ma dwóch synów: Władysława i Jana.



