Marcin Bosak zrezygnował z udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Co teraz robi?

Marcin Bosak zrezygnował z udziału w "Tańcu z Gwiazdami" z uwagi na liczne zobowiązania zawodowe. Już 16 października premiera filmu "Banksterzy", w którym zagrał, a w listopadzie premiera "Ceny władzy" w Teatrze Telewizji.

Marcin Bosak na premierze filmu "Polityka" /Artur Zawadzki/REPORTER / Reporter

Tym razem wszechstronny aktor zagrał... Wojciecha Jaruzelskiego i podzielił się zdjęciem z planu w social mediach.

"Właśnie skończyłem zdjęcia do teatru tv w reżyserii #arekbiedrzycki ze znakomitymi zdjęciami #robertlis. Życzę sobie więcej takich spotkań" - napisał Marcin Bosak na swym Instagramie.

"Znakomicie przygotowany i niezwykle precyzyjny reżyser, bezkompromisowo, ale z wielką klasą realizujący swoją wizję, to skarb. W tandemie z operatorem artystą, który jest do tego wspaniałym człowiekiem, sprawiliście, że mimo ogromu pracy, była to czysta przyjemność. Dziękuję! Dziękuję całej ekipie za życzliwość i profesjonalizm...i za bezwzględne przestrzeganie higieny pracy w tych trudnych warunkach. Jestem szczęśliwy. Efekty już w listopadzie. Ciekawe jak Wam się spodoba "CENA WŁADZY" - dodał aktor

Telewizyjnej publiczności Marcin Bosak znany jest dzięki roli Kamila Gryca w serialu "M jak miłość".

Często współpracuje również z Patrykiem Vegą. W "Polityce" wcielił się w postać premiera "Bankstera", oglądaliśmy go także w innych dziełach reżysera: komedii "Ciacho" oraz serialach "Pitbull" i "Służby specjalne". Niezapomnianą kreację czarnego charakteru Szymona Wasiluka stworzył w serialu Canal+ "Kruk. Szepty słychać po zmroku".



Prywatnie Marcin Bosak jest mężem aktorki Marii Dębskiej.

Zdjęcie Marcin Bosak i Maria Dębska / Paweł Wrzecion / MWMedia

Aktor zrezygnował z udziału w "Tańcu z Gwiazdami" we wrześniu, po przerwie wywołanej pandemią koronawirusa. Taneczną partnerką Marcina Bosaka była Wiktoria Omyła.

