" Avatar ", film Jamesa Camerona, zrewolucjonizował światowe kino, gdy zadebiutował w 2009 roku. Jako jedna z najbardziej kasowych produkcji w historii kina, utrzymywał widzów w napięciu odnośnie kontynuacji. Przez lata fani zastanawiali się, czy sequel kiedykolwiek zostanie wydany.

Wreszcie, na koniec 2022 roku, "Avatar: Istota wody" pojawił się w kinach, niemal dorównując sukcesowi swojego poprzednika i plasując się w czołówce trzech najbardziej dochodowych filmów wszech czasów, generując przychód przekraczający 2,3 miliarda dolarów. Teraz już nie musisz wychodzić z domu, aby cieszyć się tą kinową sagą - "Avatar 2" jest dostępny online. Sprawdź, które platformy streamingowe oferują ten tytuł.

"Avatar 2" - gdzie obejrzeć online?

Film "Avatar: Istota wody" jest dostępny online na kilku platformach VOD. Możesz wybrać między różnymi opcjami subskrypcji lub jednorazowego wypożyczenia. Na platformie Disney+ film dostępny jest w ramach abonamentu, który kosztuje 37,99 zł miesięcznie.

Jeśli preferujesz wypożyczenie, opcje zaczynają się już od 8,99 zł w serwisie Megogo, oferującym film w jakości HD. Inne serwisy, takie jak Prime Video i Apple TV, proponują film za 14,99 zł. Platforma Canal+ Premiery umożliwia wypożyczenie za 9,99 zł, a Player i Play New oferują wypożyczenie za 18 zł. Każda z tych opcji umożliwia dostęp do filmu bez potrzeby wychodzenia z domu, dostosowując ofertę do preferencji i oczekiwań użytkowników.

Zdjęcie Tak prezentuje się plakat filmu "Avatar: Istota wody" / materiały prasowe

