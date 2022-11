Małgorzata Kożuchowska: Najbardziej zapracowana polska aktorka?

Aktorstwo to twardy orzech do zgryzienia. Nienormowane godziny pracy, miesiące przepełnione zawodowymi wyzwaniami, brak czasu na relaks i odpoczynek to problemy, z którymi aktorzy muszą radzić sobie w drodze do zawodowego triumfu.

Jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd polskiej sceny bezapelacyjnie jest Małgorzata Kożuchowska, która pomimo niemal 30-letniej aktywności zawodowej, wciąż często widziana jest zarówno na małym i dużym ekranie, jak i na deskach teatru.

Małgorzata Kożuchowska: Nie tylko "Zołza"

Ostatnio widzowie mogli ją oglądać w "Zołzie", w której wcieliła się w główną rolę Anny - kobiety sukcesu, wzorowanej biografią scenarzystki Ilony Łepkowskiej oraz w nieźle zakręconej komedii "Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle".

Intensywna praca na planie jest męcząca nawet dla takiej weteranki jak Małgorzata Kożuchowska. Kobieta niedawno podzieliła się ze swoimi obserwującymi na Instagramie wiadomością o podróży w rajskie, tropikalne miejsce.

Małgorzata Kożuchowska: Odpoczynek w raju

Zdjęcie Małgorzata Kożuchowska / AKPA

"Długo czekałam na tę chwilę i mam poczucie, że na nią zasłużyłam. Kocham swoją pracę, ale potrzebuję czasem od niej odpocząć. Odciąć się i nie myśleć o czekających mnie kolejnych obowiązkach. Pewnie trudno będzie odpocząć w tydzień, zrzucić stresy i naładować baterie, jednak postaram się wykorzystać ten czas na maxa. To mój czas!"- napisała pod jednym ze zdjęć.

Choć gwiazda pozostawia w tajemnicy dokładną lokalizację rajskiego kurortu, fani w sekcji komentarzy typują najczęściej Malediwy i Bali. Małgorzata zwiedza plaże z olśniewającym jasnym piaskiem i lazurową wodą, próbuje lokalnych specjałów, a także uczęszcza na zajęcia yogi. "W życiu tylko od nas zależy czy będziemy iść swoją drogą, nawet wtedy, kiedy trzeba będzie iść pod wiatr"- motywuje gwiazda.