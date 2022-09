"Mała Syrenka": Halle Bailey w tytułowej roli

Halle Bailey w roli małej syrenki Ariel została obsadzona jeszcze w 2019 roku. Wybór tej aktorki wzbudził wiele kontrowersji za sprawą koloru jej skóry.

Widzowie spodziewali się, że klasyczną postać z animacji studia Disneya zagra biała aktorka, więc dla wielu szokiem było to, że casting wygrała Afroamerykanka. Takiej decyzji bronili nie tylko przedstawiciele wytwórni, ale też Jodi Benson, czyli aktorka, która użyczała głosu Arielce w animacji z 1989 roku.

"Tym sposobem zakończyliśmy zdjęcia. Na przesłuchania do tej roli poszłam jako 18-latka. Niedługo potem miałam 19. urodziny, potem była pandemia, w trakcie której rozpoczęliśmy zdjęcia. Teraz ja zaczęłam 21. rok życia i w końcu udało nam się to nakręcić! Jestem tak wdzięczna, że mogłam doświadczyć tego filmu w całej jego wspaniałości" - napisała na Twitterze Halle Bailey, dołączając swoje zdjęcie wykonane w wodzie na tle zachodzącego słońca.

"Mała syrenka": Zwiastun robi furorę wśród dzieci

Głosy wśród internautów są podzielone co do zwiastuna "Małej syrenki". Niektórzy z nich uważają, że Halle Bailey nie pasuje do roli Arielki. Tymi komentarzami zupełnie nie przejmują się dziewczynki, które zdążyły już pokochać nową syrenkę.

W internecie powstał trend, polegający na tym, że rodzice nagrywają reakcję dzieci na zwiastun. Większość z nich to przepełnione radością filmy, które chwytają za serce. Na "o2" czytamy:

Mamusiu, ona wygląda dokładnie jak ja! Ale super!

To jest Ariel? To naprawdę jest Ariel? Przecież ona jest jak ja!

Ona jest czarnoskóra. Jest jak ja!

Filmiki dotarły także do aktorki, wcielającej się w główną bohaterkę, czyli Halle Bailey.

Ludzie wysyłali mi te reakcje przez cały weekend i jestem naprawdę zachwycona. (...) wywołują we mnie tyle emocji. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Dziękuję wszystkim za niezachwiane wsparcie napisała na Instagramie

"Mała syrenka": Obsada

Reżyserem fabularnej wersji "Małej Syrenki" jest Rob Marshall ("Chicago"), a scenariusz napisali Jane Goldman i David Magee. W filmie usłyszymy hity autorstwa Alana Menkena i Howarda Ashmana. Menken skomponował też nowe utwory wspólnie z twórcą "Hamiltona" Linem-Manuelem Mirandą .

W filmie oprócz Bailey wystąpili Jonah Hauer-King (książę Eryk), Melissa McCarthy (Urszula) oraz Javier Bardem (król Tryton). Głosu innym postaciom użyczą także Daveed Diggs (Sebastian), Jacob Tremblay (Florek) oraz Awkwafina (Blagier).



