Bardzo intensywny czas. Wspaniałe przyjęcie naszego spektaklu. Dziękujemy @lacollinetheatrenational za gościnę, miło było się tu troszkę zadomowić ;) Dla mnie było to szczególne wyzwanie bo cały set grałam z zerwanym więzadłem. Od razu po powrocie czeka mnie operacja. Z pokorą oddam się zatem naprawie ;) To były piękne, ważne dni, ale cieszę się na powrót do rodziny, do domu. Bardzo juz tęsknię…

napisała Maja Ostaszewska na Instagramie.