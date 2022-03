Mam w sobie pół duszy, prawdopodobnie, rosyjskiej i pół polskiej, aczkolwiek moja babka, co ciekawe, jest z francuskiej rodziny Hugenotów. Jest to więc kompletny misz-masz. Uważam to jednak za coś fantastycznego. Gdy patrzę na moich rodziców to mam wrażenie, że oni też byli pomieszani i mocno zwariowani. Jest to więc coś fajnego

dodała.