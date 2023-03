Magdalena Mielcarz: Na zawsze Ligia

Na temat obsady głównych ról w "Quo Vadis" odbyła się w mediach niemal narodowa dyskusja. Swoimi decyzjami Jerzy Kawalerowicz wielu zaskoczył. Nikt nie przypuszczał, że rola Ligii przypadnie wyjątkowo "kinogenicznej" modelce, studentce dziennikarstwa, Magdalenie Mielcarz .

Instagram Post Rozwiń

Spodziewano się też np., że w roli Ursusa pojawi się znany bokser wagi ciężkiej Andrzej Gołota, a został wybrany i świetnie się spisał wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy w judo - Rafał Kubacki. Scena jego walki z bykiem, do którego przywiązana jest naga Ligia, przeszła do historii polskiego kina.

Reklama

"Quo Vadis": Pierwsza polska superprodukcja 1 / 15 14 września 2016 mija dokładnie 15 lat od premiery "Quo Vadis" Jerzego Kawalerowicza. Obraz reklamowany był jako "najdroższa produkcja w historii polskiej kinematografii". Reżyser mówił, że 18 mln dolarów - tyle bowiem wyniósł budżet produkcji - starczyło jedynie na zasugerowanie, czym była starożytność. "Wiedziałem o tym, że nie mogę starożytności odtworzyć. Nie ma takiej możliwości. Natomiast można zasugerować coś co jest wyobraźnią o starożytności i myślę, że nam się udało zasugerować co to znaczy starożytność" - Kawalerowicz mówił przed premierą w rozmowie z RMF FM. Źródło: Fotonova Autor: Piotr Bujnowicz / FabrykaObrazu

"Quo Vadis" mimo miażdżących recenzji krytyków, cieszyło się ogromną popularnością wśród widzów, którzy szybko zachwycili się piękną Magdaleną Mielcarz. To była pierwsza poważna rola Mielcarz. Wcześniej, jako 11-latka, wystąpiła w serialu "Paziowie", wcielając się w postać królewny Jadwisi.

Po "Quo Vadis" wiązano z nią wielkie nadzieje. Fani mieli nadzieję, że dostanie się do niewielkiego grona Polaków, którym udało się odnieść sukces w światowym przemyśle filmowym. Początkowo wiele wskazywało na to, że tak się właśnie stanie.



Zdjęcie Magdalena Mielcarz / Radosław Nawrocki / Agencja FORUM

Do aktorki zaczęły spływać propozycje pracy z różnych stron świata. W następnych latach zagrała m.in. w produkcjach włoskich ("Ceny pożądania" Salvatore'a Marcarelliego), francuskich ( "Fanfan Tulipan" w reżyserii Luca Bessona), ukraińskich ( "Taras Bulba" ) oraz polskich ("Kierowca", "Och Karol 2" ).

Zdjęcie Piotr Adamczyk i Magdalena Mielcarz w filmie "Och Karol 2" (materiały dystrybutora) / materiały prasowe

W tym samym czasie kontynuowała karierę w modelingu. Jako pierwsza Polka wzięła udział w światowej kampanii kosmetyków marki L`Oreal.

Zdjęcie Magdalena Mielcarz / Witold Skotnicki / Agencja FORUM

Magdalena Mielcarz: Ślub i wyjazd do USA

W 2007 roku wyszła za mąż za amerykańskiego prawnika i biznesmena, Adriana Ashkenazy'ego. Owocem miłości pary są dwie córki, Maja i India.

Miałam szczęście, że poznałam mężczyznę, którego pokochałam i którego miłość pozwoliła nam stworzyć wspaniałą rodzinę - mówiła Magdalena w wywiadzie z Beatą Nowicką.

Rok później na stałe przeniosła się do Stanów Zjednoczonych. Tam najpierw przez rok uczęszczała do nowojorskiej szkoły teatralnej Maggie Flaningan Studio. Następnie wraz z mężem przeprowadziła się do Los Angeles, w którym mieszka do dziś.

Zdjęcie Magdalena Mielcarz z mężem / Andras Szialgyi / MWMedia

"Nie myślałam, że zostanę w USA. Miałam wyjechać do szkoły aktorskiej, nauczyć się czegoś, pożyć w fajnym mieście i wrócić. Kocham Polskę, uwielbiam i chciałabym w niej mieszkać. Tak mi się przydarzyło, serce nie sługa i tak mi się wylądowało" - stwierdziła w programie "Domówka u Dowborów".

Dodała też, że życie na emigracji jest dla niej trudne. "Na pewno zrozumieją mnie osoby, które mieszkają poza granicami Polski. To jest bitter-sweet. To jest fajne, bo jest przygoda, jest ciekawie i ciągle coś do odkrycia, natomiast jest dużo tęsknoty. Wakacje są momentem, kiedy wracam i ładuję akumulatory Polską" - wyznała.

Zdjęcie Magda Mielcarz / Podlewski / AKPA

Niestety, wbrew wielkim oczekiwaniom fanów, nie udało jej się odnieść sukcesu na arenie międzynarodowej. Po wyjeździe jej kariera znacznie wyhamowała. Gwiazdą była głównie dla polskiej widowni. Do kraju wracała regularnie, by grać w rodzimych produkcjach. Mielcarz prowadziła również kilka popularnych programów rozrywkowych.



W 2014 roku ostatni raz pojawiła się na ekranie. Później skupiła się na wychowaniu córek. W następnych latach wracała na łamy plotkarskich magazynów głównie za sprawą zmian w wyglądzie. W 2019 roku zaskoczyła zmianą wizerunku. Magdalena Mielcarz przybrała pseudonim LVMA BLACK i zaczęła rozwijać swoją muzyczną pasję.



Instagram Post Rozwiń

Magdalena Mielcarz: Zmiana wizerunku

Popularna aktorka obecnie zupełnie nie przypomina Ligii. Gwiazda zdecydowanie zmieniła swój styl, co wiąże się także z jej scenicznym wizerunkiem.

"Miałam dosyć swojego starego wizerunku, byłam nim znudzona, ile można tak samo wyglądać. Po drugie, to, w jakim jestem dzisiaj miejscu, to, jaką robię muzykę, to jest już zupełnie coś innego, kiedyś poruszałam się w bardzo spokojnych klimatach, w których się dobrze czułam, dzisiaj mam w środku jakiegoś kopa, jest jakiś nerw" - mówiła agencji informacyjnej Newseria Lifestyle.

Metamorfoza wokalistki nie przypadła do gustu części fanów oraz dziennikarzy. Gwiazda nie przejmuje się jednak negatywnymi komentarzami, sama świetnie się bowiem czuje w nowym wizerunku, a to uważa za najistotniejsze. Twierdzi, że obecnie zamierza spełniać wyłącznie swoje własne oczekiwania i namawia do tego inne kobiety.

"Zachęcam wszystkie kobiety do tego, żeby miały odwagę wyglądać tak, jak chcą, żeby miały odwagę tworzyć takie rzeczy, jakie chcą, i słuchały siebie. Ja tak naprawdę słucham siebie, to, co mi w duszy gra, wychodzi na zewnątrz i stąd zmiana image'u" - przyznała Mielcarz.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Magdalena Mielcarz: Dość życia pod dyktando innych Newseria Lifestyle

Aktorka jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zabiera głos i nie kryje się ze swoimi poglądami. Otwarcie komentuje sprawy społeczne oraz polityczne, działa na rzecz kobiet i wspiera osoby LGBTQ+.

Nie rozumiem rywalizacji kobiecej, od dawna przecież wiemy, że nasza moc jest w byciu razem. Widzę kobiety jako plemię, które powinno trzymać się razem, bo razem jesteśmy silniejsze. Dotyka mnie cierpienie kobiet, niesprawiedliwość i przemoc, jakiej doświadczają. Dlatego cieszę się, że nadchodzą nowe czasy. To już nie jest rywalizacja o faceta, którego trzeba złapać. Bo też nie każda stawia na to w życiu"- mówiła w jednym z wywiadów.