Magdalena Mazur to modelka, prezenterka telewizyjna i aktorka, która potrafiła rozpalić męskie zmysły. Została okrzyknięta "najseksowniejszą polską blondynką przełomu XX i XXI wieku". Wielokrotnie powtarzała jednak, że chciałaby, aby reżyserzy zobaczyli w niej coś więcej niż "ładną buzię".

Magdalena Mazur - wiek, wzrost, znak zodiaku, Instagram

Aktorka pochodzi z Katowic. Urodziła się 26 maja 1976 r., co oznacza, że jest spod znaku Bliźniąt i aktualnie ma 46 lat.

Wyróżnia się doskonałą sylwetką - na ekranie wzrok przyciągały jej długie nogi i obfity biust. Jest szczupła i stosunkowo wysoka - ma ok. 170 cm wzrostu.

Nie stroni od social mediów, choć nie ujawnia w nich szczegółów ze swojego życia prywatnego. Na jej instagramowym koncie można zobaczyć głównie zdjęcia z wakacji czy z planu filmowego.

Magdalena Mazur - życia prywatne, rodzina

Gwiazda bardzo chroni swoje życie prywatne - rzadko bywa na imprezach branżowych, nie pokazuje się na ściankach ani nie udostępnia zdjęć swojej rodziny w social mediach. Od lat jest żoną i matką, jednak życie prywatne woli trzymać w tajemnicy.

Magdalena Mazur na pewien czas zniknęła z show biznesu i zapewniała, że nie zawierza do niego wracać, ponieważ chce skupić się na sobie oraz wychowywaniu dzieci. Ostatnie lata pokazały jednak, że zatęskniła nieco za kamerą i zgodziła się na pewne ustępstwa od własnych zasad.

Magdalena Mazur - kariera telewizyjna

Z pewnością wielu widzów kojarzy Magdę z takich produkcji, jak: " Chłopaki nie płaczą ", "Poranek kojota", czy "Miss mokrego podkoszulka".

Przez lata wcielała się także w postać pielęgniarki w serialu Polsatu "Daleko od noszy" , a następnie "Daleko od noszy 2" i "Daleko od noszy. Reanimacja".

Zagrała w wielu reklamach, m.in. piwa EB czy telefonii komórkowej Simplus; grała również epizody w takich serialach jak chociażby "Pensjonat pod różą", "Na dobre i na złe", "Kryminalni" czy "W rytmie serca" . Pełnoletni widzowie doskonale pamiętają, że prowadziła też program o zabarwieniu erotycznym "Różowa landrynka".

Nie sposób nie zauważyć, że często obsadzano ją w rolach pięknych, lecz mających niewiele do powiedzenia kobiet. Biust Magdaleny Mazur podziwiała cała Polska, trudno jednak znaleźć w jej dorobku rolę, pokazującą szersze spektrum jej umiejętności aktorskich. Gwiazda często na to narzekała.

Chciałabym dostać szansę na udowodnienie, że mam jako aktorka do zaoferowania coś więcej niż tylko ładną buzię mówiła Magdalena Mazur w rozmowie z Tele Tygodniem

Magdalena Mazur - jak dawna seksbomba wygląda dzisiaj?

Fani aktorki mogą sprawdzać, co u niej słychać, ponieważ regularnie wrzuca zdjęcia na swój Instagram. Zazwyczaj są to fotografie z egzotycznych podróży. Trzeba przyznać, że Magda wiąż wygląda świetnie, a jej obserwatorzy chętnie dają temu wyraz.

"Czym bardziej kusisz, owocem czy ponętnymi kształtami...?"; "Pamela ze słonecznego patrolu może się schować"; "To są zdjęcia z teraz czy sprzed 20 lat?"; "Nogi do nieba!" - to tylko niektóre z internetowych komentarzy.

Być może w najbliższym czasie Magdalena Mazur będzie się częściej pokazywać publiczności, ponieważ w ubiegłym roku wraz z innymi aktorami z serialu "Daleko od noszy" założyła grupę kabaretową PanDemon.

Zdjęcie Magdalena Mazur (druga od prawej) w towarzystwie aktorek z serialu "Daleko od noszy" / East News

