17 maja rozpoczęła się tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Wielkie święto kina, uznawane za jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych festiwali świata, jak zawsze przyciągnęło tłumy gwiazd. Na canneńskim czerwonym dywanie zaprezentowały się jak dotąd m.in. Julianne Moore, Katherine Langford, Lashana Lynch oraz zasiadająca w jury sekcji Un Certain Regard Joanna Kulig . Na uroczystej premierze amerykańskiego filmu dokumentalnego "Ojciec, żołnierz, syn" słynna polska aktorka pojawiła się w eleganckim białym garniturze Diora, wzbudzając u modowych komentatorów słuszny zachwyt.

Zdjęcie Joanna Kulig na festiwalu w Cannes / Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Eva Longoria zachwyca na festiwalu w Cannes

W gronie gwiazd, których stylizacje z Cannes są dziś najczęściej komentowane, znalazła się też Eva Longoria . Gwiazda "Gotowych na wszystko" zwróciła na siebie uwagę już podczas ceremonii otwarcia festiwalu. Aktorka wybrała na tę okazję zaprojektowaną przez Albertę Ferretti czarną prześwitującą suknię z licznymi falbanami i biżuteryjnymi aplikacjami, która znakomicie podkreśliła jej nienaganną figurę.

Zdjęcie Eva Longoria na ceremonii otwarcia tegorocznej edycji festiwalu w Cannes / Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images

Na premierze filmu "Top Gun: Maverick" Longoria znów olśniła - tym razem zaprezentowała się w połyskującej srebrnej sukni sięgającej ziemi autorstwa nowojorskiej designerki Cristiny Ottavian.

Zdjęcie Eva Longoria na canneńskiej premierze "Top Gun Maverick" / Daniele Venturelli/WireImage / Getty Images

Eva Longoria w Cannes w sukience za 40 dolarów

Dla Longorii nie jest to debiut w Cannes. Na ów legendarny festiwal aktorka po raz pierwszy została zaproszona w 2005 roku, niedługo przed tym, jak otrzymała pierwszą - i jak na razie jedyną - nominację do Złotego Globu za rolę Gabrielle Solis w serialu "Gotowe na wszystko". Okazuje się, że gwiazda nie przykładała wówczas do swojego wyglądu aż tak dużej wagi. Na canneńskim czerwonym dywanie pozowała w złotej dzianinowej sukience, którą kupiła w centrum handlowym za... 40 dolarów. "Zobaczyłam ją w sklepie i pomyślałam, że się nada. Nikt nie miał pojęcia, że miałam na sobie kieckę z centrum handlowego" - zapewniła zdobywczyni People’s Choice Award.

Zdjęcie Eva Longoria w Cannes w 2005 roku w sukience za 40 dolarów / Ian West/PA Images / Getty Images

Aktorka wspomina, że była mocno skonfundowana, gdy ówczesny dyrektor L’Oréal Paris, Lindsey Owen-Jones, spytał ją, "kogo ma na sobie", czyli który słynny designer uszył jej suknię. "Co masz na myśli? To moja sukienka!" - odparłam zdziwiona. Wszyscy się nią zachwycali. Myślę, że to najlepszy dowód na to, że nie zawsze wysoka cena kreacji i znana marka są gwarancją sukcesu. Chodzi o styl, gust i pewność siebie. Nie sukienka jest najważniejsza, lecz kobieta, która ją nosi" - stwierdziła Longoria

