Macaulay Culkin: Nie zagrał w kolejnej części „Kevina samego w domu”

"Home Sweet Home Alone" nie będzie remakiem oryginalnego filmu Chrisa Columbusa. Opowie historię Maksa Mercera. Psotnego i zaradnego chłopca, który zostaje pozostawiony w domu, podczas gdy jego rodzina wyrusza na wakacje do Japonii. Max będzie musiał chronić domu przed pewnym małżeństwem (Ellie Kemper i Rob Delaney), które chce odzyskać bezcenną pamiątkę znajdującą się w domu Maksa.

W chłopca wciela się 12-letni Brytyjczyk, Archie Yates. Jego starszy kolega po fachu, Macaulay Culkin nie mógł udzielić mu żadnych wskazówek na planie, bo nie jest związany z tą produkcją. By rozwiać wszelkie wątpliwości w tej kwestii, Culkin zamieścił taki oto wpis na swoim Twitterze: "Hej wszystkim. Wszyscy mnie o to pytają. Nie będzie mnie w kontynuacji 'Kevina samego w domu'. Mimo to życzę powodzenia wszystkim zaangażowanym w ten projekt".



Za to w obsadzie "Home Sweet Home Alone" znalazł się Devin Ratray, który trzy dekady temu grał Buzza, brata Kevina. Tym razem pojawia się jako policjant o nazwisku McCallister - tym samym, które nosi rodzina Kevina.

Macaulay Culkin: Sam Kevin 1 / 11 Macaulay Culkin, odtwórca tytułowej roli w świątecznym hicie "Kevin sam w domu" (1990), kończy 35 lat. Z perspektywy czasu trudno jednak mówić o sukcesie młodego aktora. Macaulay Culkin, który jako dziecko był wielką gwiazdą, od lat nie może dorosnąć i wyzwolić od postaci Kevina. Aktor wciąż figuruje w społecznej świadomości jako urokliwy chłopiec. Culkin zmęczony popularnością, przeszedł na "emeryturę" w wieku czternastu lat, choć miał wszystko, czego inni mogli tylko zapragnąć. Rzekomo chciał uciec od blichtru i show biznesu. Nie udało mu się wrócić na szczyty. Źródło: AKPA udostępnij

Macauley cieszy się obecnie urokami ojcostwa. W kwietniu przyszedł na świat jego pierworodny syn, Dakota, który jest owocem jego związku z osiem lat młodszą aktorką, Brendą Song. Chłopiec otrzymał imię na cześć tragicznie zmarłej w wypadku samochodowym siostry Culkina.