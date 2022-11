"Matka": Nowy serial Polsatu. O czym opowie?

" Matka " to nowy serial Polsatu, który od 30 listopada jest dostępny na platformie Polsat Box Go.

Główna bohaterka to dziennikarka śledcza - Agnieszka ( Olga Bołądź ), która stara się pogodzić z samobójczą śmiercią 12-letniego syna. Kiedy po paru latach od tragedii, mąż Agnieszki, Jacek ( Łukasz Simlat ) dostaje pracę w Holandii wydaje się, że jest to idealny moment na przeprowadzkę i rozpoczęcie nowego życia. Na przeszkodzie staje jej Rafał (Marcin Kowalczyk), który wiele lat temu był bohaterem jednego z reportaży Agnieszki, a teraz odsiaduje wyrok za morderstwo.

Rafał prosi Agnieszkę o pomoc w rozwikłaniu zagadki kryminalnej. Nieświadoma szokującej prawdy jaką odkryje, ponownie angażuje się w pozornie zamkniętą sprawę. Okazuje się, że morderstwo, o które był oskarżony Rafał jest powiązane ze śmiercią jej syna. Zamiast wyjechać z kraju, Agnieszka zaczyna obsesyjnie szukać oprawców, którzy są bliżej niż myśli.

Serial łączy komentarz na temat problemów społecznych z pełnym napięcia kryminałem. Autor scenariusza, Igor Brejdygant postawił sobie za zadanie stworzyć opowieść, w której wątek dramatu obyczajowego będzie równie rozwinięty co historia detektywistyczna, a wiodącą postacią nie będzie policjant, ale osoba prywatna.

"Obiecująca. Młoda. Kobieta": Zemsta ma kolor... różowy?

Wszyscy zawsze mówili o Cassie ( Carey Mulligan ), że to obiecująca młoda kobieta... Chciała zostać lekarką, lecz jej życie potoczyło się zupełnie inaczej. Na studiach była świadkiem zatuszowania sprawy gwałtu na jej koleżance. Chłopaka uniewinniono, bo... był z "dobrej rodziny" i takie oskarżenie mogłoby zniszczyć mu przyszłość.

Zemstą bohaterki jest dawanie nauczki mężczyznom, którzy polują na wstawione kobiety w barach i klubach. Schemat jest zawsze taki sam: Cassie idzie do lokalu, udaje pijaną, pozwala mężczyźnie się zaciągnąć do jego mieszkania i... zabija go. Następnie w notatniku odhacza kolejną ofiarę.

Po trudnych doświadczeniach ze studiów, w ramach zemsty Cassie chce ukarać mężczyzn, którzy podtrzymują kulturę gwałtu. Ponadto, film zawiera także ciekawe wątki poboczne, które w finale łączą się w całość.

" Obiecująca. Młoda. Kobieta " to film w reżyserii Emerald Fennell , który został nagrodzony Oscarem za najlepszy scenariusz oryginalny.

"Oldboy": Brutalna "trylogia zemsty"

" Oldboy " to koreański thriller z roku 2003 w reżyserii Park Chana-wooka , który został nakręcony na podstawie kultowego japońskiego komiksu autorstwa Tsuchiya Garon i Minegishi Nobuaki. Jest drugą częścią z tzw. "trylogii zemsty", która została zapoczątkowana filmem "Pan Zemsta", a zakończona "Panią Zemstą".

Oh Dae-su ( Choi Min-sik ), prowadzący zwyczajne życie z żoną i malutką córeczką zostaje porwany i uwięziony. W celi, w której się znajduje jego jedynym łącznikiem ze światem jest telewizor. To właśnie z telewizji dowiaduje się, że jego żona została brutalnie zamordowana, a on sam jest głównym podejrzanym.

Z biegiem czasu zaczyna spisywać wszystkie swoje czyny, które mogły skrzywdzić innych ludzi. Gdy zostaje uwolniony, pragnie dowiedzieć się kto go uwięził i chce dokonać zemsty.

"Oldboy" został doceniony podczas Festiwalu Filmowego w Cannes w 2004 r., gdzie zdobył Grand Prix.

"Kill Bill": List miłosny Tarantino do kina azjatyckiego

" Kill Bill " jest historią bezlitosnej płatnej zabójczyni, która w czasie swojego ślubu zostaje postrzelona przez Billa - swojego szefa. Na skutek ran dziewczyna na pięć lat zapada w śpiączkę. Po przebudzeniu postanawia zemścić się na swoich oprawcach. Zaczyna eliminować członków swojego byłego gangu, Billa pozostawiając sobie na sam koniec.

Niektórzy uważają, że "Kill Bill" to absolutny klasyk wszech czasów. Inni twierdzą, że Quentin Tarantino przesadził z przemocą ukazaną na ekranie. Nie da się jednak zaprzeczyć, że Uma Thurman stworzyła kreację postaci, która zapisała się na kartach historii kina oraz popkultury.

"John Wick": Płatny zabójca wraca do gry

John Wick ( Keanu Reeves ) był najlepszym płatnym zabójcą w Stanach, ale dla ukochanej żony wycofał się z biznesu. Gdy jego ukochana umiera na nieuleczalną chorobę, nie będzie mu dane w spokoju przeżyć żałoby. Syn rosyjskiego mafiosa odbiera mu ostatnią pamiątkę po ukochanej. John Wick postanawia wrócić do gry i dokonać zemsty. Przestępczy świat zamiera w przerażeniu, a rosyjski mafioso wydaje na niego wyrok śmierci.

Widzowie pokochali brutalnego zabójcę, którego wykreował Keanu Reeves razem z reżyserami: Chadem Stahelskim i Davidem Leitchem . Powstały także kontynuacje z 2017 i 2019 roku. W marcu 2023 " John Wick " powróci do kin z czwartą częścia.

"Trzy billboardy za Ebbing, Missouri": "Była zgwałcona, gdy umierała"

Od morderstwa córki Mildred Hayes ( Frances McDormand ) upłynęło kilka miesięcy, a lokalna policja nadal nie wpadła na trop sprawcy. Zdeterminowana kobieta, która nie może pogodzić się z niesprawiedliwością, wynajmuje trzy tablice reklamowe na drodze wiodącej do miasteczka i maluje na nich prowokacyjny przekaz, skierowany do szanowanego przez lokalną społeczność szefa policji, szeryfa Williama Willoughby’ego ( Woody Harrelson ). Na billboardach widniały następujące zdania: "Raped while dying, And still no arrests?, How come, chief Willoughby?" (Była zgwałcona, gdy umierała i nadal nie ma aresztowań. Jak leci, szeryfie Wolloughby?).

Gdy do akcji wkracza zastępca szeryfa, posterunkowy Dixon ( Sam Rockwell ) - niezrównoważony, porywczy maminsynek, któremu zarzuca się zamiłowanie do przemocy – starcie między Mildred Hayes a lokalnymi siłami porządkowymi przeradza się w otwartą wojnę.

" Trzy billboardy za Ebbing, Missouri " to kolejny film z silną postacią kobiecą, która nie może pogodzić się z brakiem sprawiedliwości. Nie ma na nią wpływu, więc postanawia ją wymierzyć na własny sposób. Jej zemstą są kontrowersyjne billboardy, które wywołują poruszenie wśród lokalnej społeczności i zwracają uwagę na sprawę morderstwa jej córki.

"Zróbmy zemstę": Zemsta jest uzależniająca

Akcja filmu "Zróbmy zemstę" ma miejsce w amerykańskim elitarnym liceum. Główną bohaterką tzw. "teen dramy" jest będąca u szczytu popularności Dreia (Camila Mendes). Zostaje poproszona przez swojego chłopaka ( Austin Abrams ) o wysłanie mu swojej sekstaśmy. Zgadzając się, nie wie jeszcze, że wkrótce wideo zobaczy cała szkoła.

Gdy Dreia dowiaduje się, że filmik krąży po sieci, od razu oskarża swojego chłopaka o umyślne opublikowanie go. Ten twierdzi, że nie miał z tym nic wspólnego, ponieważ ktoś włamał mu się na konto. Bohaterka, nie zastanawiając się zbyt długo, uracza chłopaka ciosem w twarz. To jedyne, co może zrobić, bowiem inaczej utraciłaby swoje stypendium.

Nagle Dreia z najpopularniejszej dziewczyny w szkole, staje się tą najbardziej nielubianą i odrzuconą. Wszyscy stanęli po stronie Maxa i bohaterka nie może nic z tym zrobić, aż do momentu, gdy... nieoczekiwanie poznaje Eleonor ( Maya Hawke ).

Eleanor to z pozoru nierozgarnięta uczennica. Dowiaduje się, że będzie chodzić do szkoły z Carissą (Ava Capri), dziewczyną, w której się kiedyś kochała i która rozpowiadała o niej paskudne plotki na letnim obozie, gdy obie miały 13 lat. Drea i Eleanor po kryjomu zawiązują sojusz, by zemścić się na swoich prześladowcach.

