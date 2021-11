- Współpracowałem z Danielem [Rycharskim - red.] wcześniej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej jako kurator. On tworzy tak zwany "wiejski street-art". To było dla nas bardzo interesujące, że tworzy sztukę współczesną na polskiej wsi. Z reguły osoby tworzące sztukę nowoczesną, współczesną, tworzą taką sztukę w wielkich miastach - wspominał reżyser filmu "Wszystkie nasze strachy" .



Reżyser przyznał, że wcześniej nie był świadomy istnienia takich osób. - Wtedy dowiedziałem o wierzących osobach LGBT. Nie wiedziałem wcześniej, że taki paradoksalny fenomen istnieje. To był z mojej strony bardzo duży błąd, który uświadomił mi, jakami myślę schematami, jak ta rzeczywistość, w której jestem zanurzony, karze mi dzielić w bardzo prosty sposób moje poznanie na kategorie. Zdecydowałem się pójść za tymi ludźmi, żeby opowiedzieć o współczesnej, podzielonej Polsce poprzez nich. Oni są taką szansą na łączenie pozornie przeciwstawnych światów - wyjaśnia reżyser.

Twórca filmu zwrócił także uwagę, że szczególnie istotnym elementem postawy Daniela Rycharskiego był język, którym opowiada o osobach LGBT.

- Wydaje mi się, że to jest kwestia języka, jakim się posługujemy. Na przykład na wsi ludzie posługują się językiem wiary, chrześcijaństwa. Do tej pory środowisko osób LGBT walczyło o swoją emancypację, posługując się językiem dość zsekularyzowanym, ateistycznym, racjonalnym, językiem praw człowieka. Daniel Rycharski wprowadził innowację do tej opozycji, zaczął mówić o emancypacji osób LGBT, posługując się językiem biblii, drogi krzyżowej, męki Chrystusa, głębokiego przekazu chrześcijańskiego, który tak naprawdę w istocie jest również bardzo humanistyczny. Dzięki temu jego babcia dokładnie rozumie, o co chodzi z tym zaszczuciem osób LGBT, że one są jak Chrystus, że Chrystus był zawsze z osobami najbardziej wykluczonymi. Daniel na takim podstawowym poziome tłumaczy też swoją sytuację osobom ze wsi - wyjaśnia reżyser.

- To jest film o dojmującej samotności człowieka, który tak naprawdę chciałby przynależeć do kilku wspólnot i ma taką predyspozycję, żeby należeć do tej wielkomiejskiej, ateistycznej wspólnoty, jak i do wiejskiej, katolickiej. W pewnym momencie odnajduje się jednak na marginesie tych wspólnot. Jest kompletnie sam - mówi Łukasz Ronduda.

- Ideą Daniela Rycharskiego jest miłość bliźniego. Uważa, że Chrystus jest w innym człowieku, w bliźnim. Człowiek realizuje swoje człowieczeństwo w działaniu na rzecz innych, ale kiedy inni przestają chcieć tego działania, to jest dla niego największy dramat, bo dla niego chrześcijaństwo to jest działanie na rzecz innych. W pewnym momencie nasz bohater jest odrzucony przez ludzi, którym chce pomagać - dodaje reżyser.

"Wszystkie nasze strachy" - uroczysta premiera

Film "Wszystkie nasze strachy" trafi 5 listopada na ekrany kin w całej Polsce. Na premierze była ekipa Interii - Katarzyna Drelich i Łukasz Piątek.

Produkcja, która pobiła tegoroczny festiwal w Gdyni, podejmuje dialog i buduje mosty. Na czerwonym dywanie twórcy oraz zaproszeni goście wsparli akcję #bezwykluczeń #miłośćniestrach i pozowali z hasłami inicjatywy: #NIEWYKLUCZAM, #BEZWYKLUCZEŃ, #MIŁOŚĆNIESTRACH.

"Marzymy o Polsce wolnej od uprzedzeń, w której nie ma osób wykluczonych społecznie i każdy czuję się akceptowany - bez względu na płeć, orientację seksualną, kolor skóry, wygląd zewnętrzny, pochodzenie, status materialny oraz wiarę" - mówili jednym głosem.

