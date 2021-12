W związku z 95. rocznicą urodzin i 5. rocznicą śmierci Andrzeja Wajdy , w sierpniu tego roku w Suwałkach odbyła się pierwsza edycja Festiwalu Filmowego "Wajda na Nowo", honorującego najwybitniejszego suwalczanina w historii miasta.

Celem festiwalu jest nie tylko przypomnienie najważniejszych dokonań i postaci Andrzeja Wajdy, ale również promocja twórczości filmowej artystów, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę. Festiwalu ma być nie tylko formą uczczenia znamienitego twórcy, ale przybliżać, zwłaszcza młodemu pokoleniu, osiągnięcia polskiej kinematografii - zarówno tej uznanej, wielokrotnie nagradzanej, jak i niszowej, niekomercyjnej.

Festiwal "Wajda na żywo"

Festiwal "Wajda na Nowo" to pokazy filmów mistrza polskiego filmu, kino plenerowe, śniadania z dokumentem, wystawa plakatów filmowych, spotkania z gwiazdami polskiego filmu, konkurs filmów krótkometrażowych.

Łukasz Maciejewski:

Dyrektor artystyczny Festiwalu Filmowego Wajda na Nowo, Andrzej Pągowski, zaprosił mnie do objęcia funkcji dyrektora programowego. Zaproszenie przyjęte. Andrzejom się nie odmawia. Ani Wajdzie, ani Pągowskiemu. Radość to zobowiązanie

Profesor Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa, wybitna scenografka, wdowa po Andrzeju Wajdzie i depozytariuszka twórczości mistrza, powiedziała:

Andrzej Pągowski wiedział co robi, nie mógł wybrać lepiej. Łukasz Maciejewski jest idealnym, najlepszym możliwym kandydatem na dyrektora programowego festiwalu imienia mojego męża

Głównym organizatorem Festiwalu Filmowego Wajda na Nowo jest Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury we współpracy z firmą Kreacja Pro Andrzeja Pągowskiego. Wydarzenie odbywa się pod patronatem jego pomysłodawczyni Krystyny Zachwatowicz-Wajdy a także prestiżowych instytucji związanych z filmem - Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, Wajda School oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Druga edycja festiwalu odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia 2022 roku.

Łukasz Maciejewski jest także dyrektorem programowym festiwali "Kino na Granicy" w Cieszynie i "Grand Prix Krzysztof Komeda" w Ostrowie Wielkopolskim, a także kuratorem filmowym festiwalu "Tarnowianie" w Centrum Sztuki Mościce, gdzie pracuje jako doradca programowy.

Andrzej Pągowski i Łukasz Maciejewski

Zdjęcie Andrzej Pągowski / Adam Jankowski/REPORTER / East News

ANDRZEJ PĄGOWSKI

Rocznik 1953. Absolwent PWSSP w Poznaniu, Wydział Plakatu, dyplom u prof. Waldemara Świerzego. Autor ponad 1500 plakatów wydanych drukiem od 1977 roku w Polsce i za granicą. Ponadto zajmuje się ilustracją książkową i prasową, jest autorem okładek wydawnictw płytowych, scenografii teatralnych i telewizyjnych, scenariuszy filmów i teledysków.

W 1989 roku rozpoczął pracę w reklamie, nie przerywając indywidualnej twórczości graficznej, jest dyrektorem kreatywnym i właścicielem firmy Kreacja Pro.

Od kliku lat uprawia malarstwo w technice print druk na płótnie. Równolegle tworzy portrety na zamówienie.

Swoje prace Andrzej Pągowski prezentował na licznych wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą. Jest laureatem kilkudziesięciu nagród polskich i zagranicznych, wśród których warto wymienić kilkanaście najwyższych trofeów na Międzynarodowym Konkursie na Najlepszy Plakat Filmowy i Telewizyjny (w tym 6 Złotych Medali i tytuł The Best of Show) w Los Angeles oraz kilka nagród głównych na Międzynarodowym Konkursie na Plakat Filmowy w Chicago.

Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych i państwowych, między innymi w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku i San Francisco, w Centrum Pompidou w Paryżu. Metropolitan Museum of Modern Art umieściło plakat "Uśmiech wilka" wśród 100 najważniejszych dzieł sztuki nowoczesnej w zbiorach MoMA.

Autorskie reprinty plakatów dostępne w Andrzej Pągowski Art. Gallery powstają z wykorzystaniem barwników najwyższej jakości, na papierze o podwyższonych walorach artystycznych. Ich podstawą są skany oryginalnych prac. W odróżnieniu od na ogół wyblakłych pierwodruków z minionych lat, mają oryginalną, intensywną kolorystykę. Dzięki temu są bardzo dekoracyjne i stanowią interesujący element wystroju wnętrz.

ŁUKASZ MACIEJWSKI

Łukasz Maciejewski - filmoznawca, krytyk filmowy i teatralny, historyk kina, wykładowca akademicki, dyrektor i kurator festiwali, autor książek.

Dyrektor artystyczny festiwali Kino na Granicy w Cieszynie oraz Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim, kurator programowy festiwalu Tofifest w Toruniu.

Członek Europejskiej Akademii Filmowej, Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych "Fipresci" oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych.

Wykładowca na Wydziale Aktorskim w Szkole Filmowym w Łodzi (za osiągnięcia pedagogiczne czterokrotnie wyróżniony Nagrodą Rektora pierwszego stopnia), autor lub współautor kilkudziesięciu książek, między innymi: "Przygoda myśli. Rozmowy obok filmu" (2009), "Wszystko jest lekko dziwne. Jerzy Radziwiłowicz w rozmowie z Łukaszem Maciejewskim" (2012), "Aktorki. Spotkania" (2012), "Flirtując z życiem. Danuta Stenka w rozmowie z Łukaszem Maciejewskim" (2013), "Aktorki. Portrety" (2015), "Aktorki. Odkrycia" (2017), "Krystian Lupa, Łukasz Maciejewski, Koniec świata wartości. The end of the world of values" (2017).

