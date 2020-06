"Listy do M.": Wznowiono zdjęcia do czwartej części

Pandemia Covid-19 pokrzyżowała plany filmowców na całym świecie. Konieczne było przerwanie zdjęć powstających właśnie produkcji, a premiery wielu z nich zostały przełożone w czasie na termin późniejszy. Również i zdjęcia do filmu "Listy do M. 4" musiały zostać przerwane. Teraz jego twórcy powrócili na plan i wszystko wskazuje na to, że film w reżyserii Patricka Yoki trafi do kin zgodnie z planem, czyli 4 listopada tego roku.

Agnieszka Dygant i Piotr Adamczyk w filmie "Listy do M. 3" /materiały prasowe

O powrocie ekipy na plan filmu "Listy do M. 4" poinformowała na swoim koncie na Instagramie występująca w jednej z głównych ról Magdalena Różczka.



"W Warszawie zima... kocham moją pracę" - napisała aktorka, dzieląc się zdjęciami z planu filmu Yoki.

Informację o wznowieniu zdjęć można znaleźć też na oficjalnym koncie filmu na Instagramie.

"Dowód na magię 'Listów do M.'? Nawet w czerwcu potrafimy wyczarować zimę. Zdjęcia trwają, a już niedługo widzimy się w kinach" - czytamy w opisie pod zdjęciem z planu.



Jeszcze przed wybuchem pandemii data premiera filmu "Listy do M. 4" została ustalona na 4 listopada 2020 roku. O tym, że nic się w tych planach nie zmieniło, poinformowała PAP Life Anna Trzewiczyńska z firmy Kino Świat, która jest dystrybutorem filmu Patricka Yoki.

W czwartej części popularnej komedii świątecznej ponownie zobaczymy aktorów znanych z poprzednich odsłon cyklu.

Tomasz Karolak powróci do roli Mela, a Agnieszka Dygant i Piotr Adamczyk wcielą się w role Kariny i Szczepana Lisieckich. W filmie "Listy do M. 4" swoje role powtórzą także Borys Szyc, Izabela Kuna, Wojciech Malajkat i Mateusz Winek.

Ale w nowej części serii pojawi się także kilka nowych twarzy. To przede wszystkim Magdalena Boczarska, która wcieli się w rolę nowej szefowej postaci granej przez Tomasza Karolaka. W wątku Magdaleny Różczki i Borysa Szyca sporo namiesza Vanessa Aleksander, która zagra ostrą, sztywną i zasadniczą policjantkę Monikę. Oprócz nich w filmie Patricka Yoki wystąpią również Cezary Pazura, Rafał Zawierucha i Janusz Chabior.



