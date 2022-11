Lindsay Lohan: Chce zagrać w Kinowym Uniwersum Marvela

"Zawsze byłam i nadal jestem osobą, która bierze to, co się nadarza i podąża tam, dokąd prowadzą ją scenariusze. Uwielbiam grać w komediach romantycznych, więc zawsze będę rozglądała się za takimi historiami i grała w nich, gdy będzie na to odpowiedni czas. Są też jednak inne gatunki filmowe. Nigdy nie zagrałam w filmie akcji, bardzo chciałabym zrobić coś dla Marvela. Zobaczę, co znajdzie się na mojej drodze i jestem otwarta na zagranie różnych ról" - zapowiedziała Lindsay Lohan w rozmowie z magazynem "Forbes".

Lindsay Lohan: Powrót na ekrany

36-letnia obecnie aktorka w filmie "Niezapomniane święta" wciela się w rolę Sierry Belmont, dziedziczki hotelowego imperium, która wskutek wypadku na stoku narciarskim traci pamięć. Dzięki temu otrzymuje szansę na spojrzenie na swoje życie z innej perspektywy i odkrycie tego, co tak naprawdę jest dla niej ważne. Lindsay Lohan nie tylko zagrała w tej komedii romantycznej, ale była też jedną z jej producentek. Ta funkcja bardzo jej się spodobała.



"Odkryłam, że mam więcej do powiedzenia na temat tego, co wydarzy się w filmie. Zawsze zwracałam uwagę na różne detale w trakcie zdjęć, więc była to dla mnie ekscytująca, nowa możliwość. Brałam też udział w montażu i w pracach, które następują po zakończeniu zdjęć. Mogłam więc poświęcić się cała temu projektowi. Spodobało mi się to i będę chciała to powtórzyć" - zapewniła gwiazda.

Lindsay Lohan: W planach ma kolejny film Netflixa

Reklama

Kolejnym filmem Netfliksa, w którym zobaczymy Lindsay Lohan, będzie komedia romantyczna "Irish Wish" ("Irlandzkie życzenie"). Aktorka wcieli się w nim w postać Maddie, która przybywa do Irlandii na wesele swojej najlepszej przyjaciółki oraz mężczyzny, w którym jest szaleńczo zakochana. Rzucone przez nią życzenie ma niespodziewany skutek. Rano Maddie budzi się jako panna młoda, ale okazuje się, że nie jest to rzeczywistość, w której tak naprawdę chciała się znaleźć.

Zobacz też:

Emily Blunt nie chce już grać silnych kobiet! Nudzą ją

"Opowieści z Narnii": Greta Gerwig wyreżyseruje filmy dla Netfliksa?