Linda Haynes nie żyje. Aktorka miała 75 lat

Linda Lee Sylvander, znana jako Linda Haynes, zmarła w otoczeniu najbliższej rodziny w swoim domu w Summerville w Południowej Karolinie. Choć aktorka odeszła już 17 lipca, informację o jej śmierci zamieścił na Facebooku jej syn Greg Sylvander dopiero 11 sierpnia.



"Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że moja matka, Linda Haynes Sylvander, zmarła spokojnie w domu. Moja mama przeprowadziła się do Południowej Karoliny, aby zamieszkać z nami ponad trzy lata temu i były to jedne z naszych najlepszych wspólnych chwil. Jako jedynak bałem się tego momentu przez całe życie. Odnajduję spokój, wiedząc, że moja mama miała najpiękniejsze życie w ostatnich latach razem ze swoimi wnukami, Courtney Sylvander i ze mną. Będziemy bardzo tęsknić" - napisał syn aktorki.

Linda Haynes urodziła się 4 listopada 1947 roku w Miami na Florydzie. Zadebiutowała w japońsko-amerykańskim filmie science-fiction o potworach "Szerokość geograficzna zero" (1969).

Jej najbardziej godne uwagi role przypadły na lata 70. XX wieku. Zagrała wówczas w kilku głośnych filmach. W thrillerze psychologicznym "Kulisty piorun" (1977) wystąpiła u boku Williama Devane'a i Tommy'ego Lee Jonesa. Można było ją również zobaczyć w takich produkcjach, jak "Morderczy eksperyment", "Room 222", "Coffy", "Basen topielców", "This Is the Life" czy "My Three Sons".



Jej ostatnia znacząca rola pochodzi z filmu "Więzień Brubaker" (1980), w którym partnerowała takim hollywoodzkich gwiazdom, jak Robert Redford i Morgan Freeman.

Quentin Tarantino o roli Lindy Haynes

Jedną z jej kreacji zachwycił się sam Quentin Tarantino . Twórca "Pulp Fiction" powiedział, że rola Lindy Haynes w filmie wyreżyserowanym przez Johna Flynna "Piorun kulisty", jest niesamowita.

"Była już świetna w 'Coffy', ale 'Piorun kulisty' - ten film to dla mnie przede wszystkim Linda Haynes. Linda Forchet [tak nazywa się bohaterka filmu - red.] to moja ulubiona kobieca postać w filmie Paula Schradera [autor scenariusza - red.]. Ma ten niesamowity wygląd, który miała Ava Gardner. Linda Haynes zagrała to tak naturalnie" - powiedział Tarantino.

Na początku lat 80. aktorka niespodziewanie rzuciła aktorstwo i zaczęła pracę asystentki w kancelarii prawnej na Florydzie. W 2019 roku Linda Haynes przeprowadziła się do Karoliny Południowej, aby zamieszkać z synem i jego rodziną. Te lata opisywała jako "szczególne miejsce, prawdziwy dom".

Zdjęcie Linda Haynes w 1974 roku / Stanley Bielecki Movie Collection / Getty Images