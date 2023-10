Lily Gladstone urodziła się 2 sierpnia 1986 roku w Kalispell w Montanie w Stanach Zjednoczonych. Aktorka jest przedstawicielką społeczności rdzennych Amerykanów. Zadebiutowała w filmie "Winter in the blood" z 2012 roku, a następnie współpracowała z reżyserką Kelly Reichardt przy niezależnych filmach: "Kobiecy świat" (2016) i " Pierwsza krowa " (2019). W ostatnich latach jest bardzo zapracowana i nie może narzekać na brak propozycji pracy. Można ją było oglądać w takich tytułach jak: "Mały wódz", "Nieznany kraj", czy "Freeland".

Ogólnoświatową rozpoznawalność zyskała dzięki występowi w najnowszym filmie Martina Scorsese - " Czas krwawego księżyca ". Wcieliła się w nim w postać Indianki z plemienia Osagów, Mollie Burkhart.

Lily Gladstone zagrała ekranową żonę DiCaprio. Schudła na potrzeby roli aż 13 kilogramów

Lily Gladstone udzieliła wywiadu magazynowi "Interview". Przeprowadziła go reżyserka Kelly Reichardt, u której aktorka zagrała wcześniej w filmie "Kobiecy świat". Gladstone potwierdza w tej rozmowie, że w trakcie przygotowań do zdjęć scenariusz filmu "Czas krwawego księżyca" był często poprawiany.

Zmianie uległa między innymi scena, która w pierwszej wersji miała długi, rozpisany na trzy strony dialog. W finalnej wersji aktorzy mówią w niej ledwie kilka zdań. Dla Gladstone było to kluczowe, bo właśnie tę scenę musiała zaprezentować podczas przesłuchania do roli.

"Przed poprawkami miałam trzystronicowy dialog. Nie wyszedł mi on najlepiej, więc gdy preprodukcja stanęła z powodu pandemii COVID-19, byłam pewna, że straciłam rolę. Rok później spotkałam się na Zoomie z Martinem Scorsese. Dostałam nowy scenariusz, a w nim niewiele dialogów w tej scenie. Była to scena obiadu, w trakcie pierwszej randki granej przeze mnie Mollie z Ernestem granym przez DiCaprio. Już wcześniej słyszałam, że scenariusz zmienił się o 180 stopni. Leo miał wcześniej zagrać Toma White’a. Ostatecznie postać tę zagrał Jesse Plemons" - powiedziała Gladstone, potwierdzając wcześniejsze doniesienia na ten temat.

Zdjęcie Lily Gladstone w scenie z filmu "Czas krwawego księżyca" / materiały prasowe

DiCaprio zrezygnował z roli agenta FBI Toma White’a, który bada sprawę zabójstw Indian z plemienia Osagów, bo nie chciał wcielać się w bohatera bez skaz. Scenariusz został więc przepisany, by DiCaprio mógł zagrać Ernesta Burkharta, który jest szemraną postacią. I to właśnie on razem z żoną Mollie znaleźli się w centrum opowiadanej historii, która oparta została na faktach.

"Duża część filmu poświęcona jest okresowi, w którym Mollie nie czuje się najlepiej. Nie widujemy jej więc często. Cierpi na wyniszczającą chorobę. Przez kilka tygodni musiałam stosować bardzo restrykcyjną dietę i przestrzegać planu ćwiczeń. W tym czasie udało mi się schudnąć ponad 13 kilogramów" - wyznała Gladstone.

Według recenzentów, którzy już widzieli nowy film Martina Scorsese, Lily Gladstone dzięki roli Mollie będzie jedną z kandydatek do aktorskiego Oscara.

Zdjęcie Lily Gladstrone i Martin Scorsese / EPK.TV/Melinda Sue Gordon / materiały prasowe

Lily Gladstone chciała zrezygnować z aktorstwa zanim dostała rolę w "Czasie krwawego księżyca"

Niedługo przed tym, jak dostała przełomową rolę w filmie "Czas krwawego księżyca", Lily Gladstone była gotowa zupełnie zmienić swoją ścieżkę kariery.

"Wyjęłam kartę kredytową, kupując kurs analizy danych" – powiedziała The Hollywood Reporter przed majową premierą filmu na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Wiadomość o zaproszeniu na spotkanie w sprawie roli od samego Martina Scorsese sprawiło, że przestała ubiegać się o pracę dorywczą w Departamencie Rolnictwa.

Według portalu Scorsese skontaktowała się z Gladstone, ponieważ był zachwycony jej wielokrotnie nagradzaną rolą w filmie Kelly Reichardt z 2016 roku "Kobiecy świat". Nalegał był zagrała w jego nowym filmie.

Ponoć Gladstone zawsze była fanką twórczości Scorsese. "Gdy byłam dzieckiem, oglądałam kilka dość wyrafinowanych filmów. Moim pierwszym filmem Martiego był "Kundun życie Dalaj Lamy". Mój tata kochał Kunduna" - mówiła aktorka.

Martin Scorsese w wywiadach nie ukrywał zachwytu 37-letnią aktorką. "Zauważyłem, że stawia na prostotę. Swoją obecność na ekranie rozumie jako wyrazisty instrument, który może mówić sam za siebie. To dość rzadkie. Jej milczenie, podobnie jak Mollie, było często silniejsze niż jej słowa" - twierdzi.

"Czas krwawego księżyca": O czym opowiada film?

Scenariusz - współtworzony przez Scorsese i Erica Rotha - został oparty na książce non-fiction Davida Granna poświęconej narodzinom FBI oraz serii morderstw popełnionych w latach XX w. Oklahomie na Indianach z plemienia Osagów. W związku ze znajdującymi się na tym terenie złożami ropy naftowej plemię to określano mianem najbogatszych Indian Ameryki.