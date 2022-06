W filmie, który nie ma jeszcze tytułu, Brad Pitt zagra utytułowanego kierowcę Formuły 1, który wraca z emerytury, by pomóc innemu, początkującemu kierowcy. Film wyreżyseruje Joseph Kosinski , a wyprodukuje Jerry Bruckheimer - obaj są autorami sukcesu "Top Gun: Maverick" . W gronie producentów znalazła się również legenda Formuły 1- Lewis Hamilton. Po dystrybucji kinowej film trafi na platformę Apple.

Lewis Hamilton: Spędzanie czasu z Bradem Pittem to coś epickiego

"Pracujemy teraz nad scenariuszem. Muszę przyznać, że spędzanie czasu z Bradem Pittem to coś epickiego" - mówił Lewis Hamilton, cytowany przez Reutersa. "Jeśli spojrzymy na wszystkie filmy o wyścigach, to niekoniecznie każdy z tych ostatnich był spektakularny. Chcemy to zmienić. (...) Chodzi o pokazanie, jak wspaniały jest ten sport ludziom, którzy być może nigdy go nie oglądali. Ale także o oddanie prawdziwego ducha wyścigów w filmie" - stwierdził.

Hamilton wspomniał o tym, że do projektu zaangażowane będą osoby na co dzień pracujące przy Formule 1. "Na pewnym etapie będziemy potrzebować kierowców, jestem tego pewien. (...) Ale nie jesteśmy aktorami i nie chcemy, żeby ten film był porażką. Dlatego nie zamierzam być jego częścią jako aktor" - wyjawił.

Podkreślił, że szczególnie chce zaangażować się dopilnowanie tego, by obsada i ekipa filmu były zróżnicowane. Sam był pierwszym czarnoskórym kierowcą w historii Formuły 1. Jego droga do Formuły 1 była tym trudniejsza, że pochodzi z robotniczej rodziny.

Jednocześnie trwają prace nad dokumentem, którego bohaterem jest Hamilton. Ekipa filmowa dostała pełen dostęp do Hamiltona oraz jego zespołu na torze oraz poza nim. I w tym wypadku projekt powstaje pod egidą Apple.

