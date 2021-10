O odejściu twórcy poinformował jego syn Adam Bricusse za pośrednictwem Facebooka. Przyczyna śmierci nie została podana do wiadomości publicznej.



Leslie Bricusse - życie i twórczość

Leslie Bricusse urodził się w 1931 roku w Londynie. Był brytyjskim kompozytorem, autorem tekstów i dramatopisarzem - tworzył m.in. musicale i muzykę filmową.

Jego kariera rozpoczęła się w latach 60., gdy we współpracy z Anthonym Newleyem stworzyli musical "Stop the World - I Want to Get Off" (1961), który pięć lat później doczekał się ekranizacji.

W swojej bogatej filmografii miał takie produkcje, jak m.in. "Doktor Dolittle" (1967), "Do widzenia, panie Chips" (1969), czy "Opowieść wigilijna" (1970).



Leslie Bricusse była autorem dwóch piosenek z serii filmów o przygodach Jamesa Bonda: "Goldfinger" oraz "You Only Live Twice".



Został dwukrotnie nagrodzony przez Amerykańską Akademię Filmową. W 1968 roku zdobył Oscara za utwór "Talk to the Animals" z "Doktora Dolittle'a", a w 1983 za muzykę do filmu "Victor, Victoria" (1982), którą napisał w duecie z Henrym Mancinim.



