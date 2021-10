31-letnia Kristen Stewart popularność zdobyła jednak już wcześniej: była Bellą w sadze "Zmierzch" , Śnieżką w "Królewnie Śnieżce i Łowcy" i Jean Seberg w "Seberg" - a to tylko niektóre z jej licznych ról.



Kristen Stewart jako księżna Diana

Ale to właśnie teraz po raz pierwszy wymienia się ją jako murowaną kandydatkę do Oscara za rolę pierwszoplanową. Reżyser filmu "Spencer" podkreślał w wywiadzie dla "Deadline": "Kristen to jedna z najbardziej utalentowanych aktorek swojego pokolenia. Potrafi być tajemnicza, niezwykle delikatna i silna zarazem, a właśnie tej mieszanki najbardziej nam było trzeba".



Przy innej okazji Pablo Larraín , który w filmach "Jackie" i "Ema" stworzył wyraziste postacie kobiece, zaznaczał: "W rzeczywistości mało wiemy o rodzinie królewskiej, o tym, jak się zachowują jej członkowie poza zasięgiem kamer. A zatem należało uruchomić wyobraźnię. Oczywiście oglądałem serial 'The Crown' w całości, to bardzo dobra robota telewizyjna. Ale nasze zamiary były całkiem inne. Próbuję zaskoczyć siebie i widzów".



Reżyser postanowił nie oddzielać mitu Diany od jej życia. Diana w jego interpretacji to kobieta pod wielką, miażdżącą presją, a Stewart okazała się idealnym wcieleniem tej wizji.



"Naprawdę smutne jest to, że Diana była tak bardzo odizolowana i samotna. Tymczasem przecież sprawiała, że wszyscy wokół czuli się wzmocnieni tym światłem, którym emanowała. Desperacko poszukiwała więzi" - tłumaczyła dziennikarzowi "Guardiana" aktorka podczas festiwalu filmowego w Wenecji.



Dodajmy, że autorem scenariusza do "Spencer" jest Steven Knight, twórca słynnego serialu "Peaky Blinders" oraz takich produkcji jak "Locke" , "Ugotowany" czy "Niewidoczni" (za ten ostatni zdobył nominację do Oscara).

W małżeństwo księżnej Diany i księcia Karola już dawno wkradł się chłód. Krążą pogłoski o ich romansach i możliwym rozwodzie. Jednak święta Bożego Narodzenia w królewskiej posiadłości Sandringham mają przynieść spokój i rozładowanie napięć. Obfitość jedzenia i picia, strzelanie i polowania - oto wypróbowane sposoby wyciszania sporów. Diana dobrze zna tę grę. W tym roku sprawy przybiorą jednak inny obrót...