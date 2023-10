Monika Sobień-Górska to absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Warszawskim oraz scenariopisarstwa w Szkole Filmowej Wajdy. Co ciekawe, właśnie w murach tej ostatniej uczelni poznała wykładowcę i reżysera Sławomira Fabickiego, który zaproponował jej współpracę przy wspólnym projekcie filmowym.



Monika Sobień-Górska: Nie mogła się uwolnić od tej historii

Jak powstał pomysł? W 2013 roku Monika Sobień-Górska poznała osobę, która znajdowała się w zaawansowanym stadium nieuleczalnej choroby. Kobieta poprosiła swoją przyjaciółkę, by ta odbyła z nią podróż do jednej z europejskich klinik końca życia.

"Nie mogłam uwolnić się od tej historii, która pączkowała we mnie dziesiątkami pytań zarówno tych dotyczących prawa do decydowania o swojej śmierci, ale też pytań o granice wolności, szczególnie wolności bliskiej osoby, którą stawiamy przed takim dylematem" - mówi scenarzystka.

- Sposobem na osobiste przepracowanie tych emocji, własnych lęków było stworzenie filmowej opowieści na ten temat. Zaczynając pisać scenariusz 'Lęku' , nie wiedziałam, jak on się skończy. Po prostu 'wsiadłam do tego samochodu z bohaterkami' i pojechałam z nimi w podróż, przepuszczając ich emocje przez siebie. 'Lęk' to filmowa opowieść nie tylko o odchodzeniu i towarzyszeniu w odchodzeniu bliskiej osoby. To też historia o zbudowaniu siebie na nowo, o odnalezieniu w sobie siły, by zacząć żyć według swoich potrzeb, a nie oczekiwań innych. Nawet tych, których się kocha" - dodaje.

"Lęk" otrzymał Nagrodę Publiczności w trakcie tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Filmowego, zebrał też doskonałe recenzje na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na obu tych festiwalach Monice Sobień-Górskiej towarzyszył mąż. Jak Robert Górski ocenił film, który wyszedł spod pióra jego żony?

Robert Górski ocenia "Lęk"

Po wyjściu z prapremierowego seansu "Lęku" w Gdyni Robert Górski nie krył zachwytu, choć przyznał, że nie jest obiektywny, ponieważ autorką scenariusza jest jego żona. ­

"Film bardzo mi się podobał. To dzieło ludzi dojrzałych. Bez formalnych fajerwerków, bez typowych dla kina akcji zwrotów, przewrotek, film opowiedziany nie przez wydarzenia, ale przez postaci i ich charaktery. Wiem, że pewnie wzbudzi kontrowersje, ale jest to produkcja wyjątkowa i pobudzi widzów do dyskusji" - wyznał.



"Cieszę się też, że reżyser Sławek Fabicki wraca po długiej przerwie z tak dobrym obrazem. Osobna wartość to duet Cielecka-Nieradkiewicz. To film dwóch aktorek, dwóch sióstr. Dawno Magda Cielecka nie miała filmowej roli o takim ciężarze, z kolei Nieradkiewicz, którą wcześniej znałem słabo, jest tu dla mnie odkryciem. Ich relacja jest autentyczna, czasami wręcz naturalistyczna, antyfilmowa, jakby Fabicki był dokumentalistą, który unika łatwych wzruszeń" - wyjaśnił satyryk.



Monika Sobień-Górska i Robert Górski: Jak się poznali?

Relacja aktora i dziennikarki rozpoczęła się od spotkania w pracy. Monika Sobień-Górska prowadziła portal z wywiadami Wemen.pl, dla którego Robert Górski udzielił wywiadu, promując swój serial "Ucho Prezesa". Para spotkała się na sesji zdjęciowej, która miała ilustrować wywiad. Kilka miesięcy później wzięli ślub. Dziś wychowują 5-letnią córkę. Napisali też wspólną książkę "Jak zostałem Prezesem" - o kulisach "Ucha Prezesa".



"Trafiła mi się wygrana, bo większość satyryków, a trochę ich znam, są prywatnie poważni, często wręcz smutni (...) Ja mam raczej problem w drugą stronę: Robert nieustannie żartuje. Ale ma to też dobre strony. Nie narzeka, jest bardzo pozytywny, bezkonfliktowy, potrafi rozładować każdą stresującą sytuację" - opowiadała scenarzystka "Lęku" w jednym z wywiadów.

"Cieszy mnie sytuacja, w której dziś jestem. Mam żonę, w której jestem zakochany. Małe dziecko. To odmładza. Szczególnie cieszy mnie moment odbierania go z przedszkola i unikanie podejrzeń, że to nie córka a wnuczka. Mam też starsze dziecko, które dobrze się uczy i daje mi powody do dumy. Ja w kabarecie raczej opisuję sytuacje zabawne, absurdalne, Monika w swoim debiucie filmowym opowiada o tej poważniejszej stronie życia - myślę, że dobrze się uzupełniamy" - dodał Robert Górski, który jest starszy od swojej żony o 14 lat.



"Lęk": O filmie

"Lęk" to opowieść o dwóch siostrach. Małgorzata (Magdalena Cielecka) kontroluje każdy aspekt swojego życia. Mocno stąpa po ziemi, jest zdecydowana i świetnie zorganizowana. Wszystko poświęciła karierze. Młodsza siostra Łucja ( Marta Nieradkiewicz ) jest jej przeciwieństwem - spontaniczna, wiecznie poszukująca, czasem zagubiona. Spełnia się jako matka. Choć ich życiowe drogi często biegły w odmiennych kierunkach, dziś splatają się podczas najważniejszej podróży. Małgorzata jest nieuleczalnie chora, a Łucja ma ją zawieźć do renomowanej kliniki w Szwajcarii.



Każda z nich inaczej widzi cel tej podróży. Dla Małgorzaty ma to być ostatnia droga, chce odejść na własnych warunkach. Z kolei Łucja wierzy, że przekona siostrę do zmiany decyzji i podjęcia walki o życie. Przed nimi czas kłótni, płaczu i śmiechu. Czy będą potrafiły znów być ze sobą tak blisko jak kiedyś? To będzie ich najważniejsze spotkanie. Czy okaże się także ostatecznym rozstaniem?