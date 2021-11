"Pod koniec zdjęć miałam pewne problemy psychiczne. Zarówno w pokoju hotelowym, jak i na planie zachowywałam się i mówiłam jak Reggiani. Pewnego dnia wyszłam w kapeluszu na spacer i spanikowałam. Myślałam, że jestem na planie filmowym" - Lady Gaga opowiedziała w rozmowie z "Variety".

Do wywiadów dołącza się sesje zdjęciowe. Jak zwykle, Lady Gaga stawia na "szokujący" styl, kiedyś ubrała suknie z mięsa. Gwiazda pozuje w obszernej kreacji z tiulu. Przypomina ogromną różową watę cukrową, głowę zakryła perłową siatką. Na kolejnej fotografii ma na sobie strój arlekina (błazna). Jednak największą sensację wywołała całkiem inna "stylizacja".

Na jednym ze zdjęć Lady Gaga pozuje całkiem naga. Artystka leży bokiem niczym lwica z uniesioną głową. Fryzura przypomina tę noszoną przez Włoszki w starych filmach, włosy uniesiono do góry, z drugiej strony jest to również nawiązanie do granej przez nią postaci Patrizii. Gwiazda zasłania biust rękoma, odsłaniając zarazem liczne tatuaże.

"Dom Gucci": O czym opowiada film Ridleya Scotta?

"Dom Gucci" Ridleya Scotta to biograficzny film oparty na motywach książki Sary Gay Forden "Gucci: Potęga mody, szaleństwo pieniędzy, gorycz upadku". Scenariusz na jej podstawie napisał Roberto Bentivegna. Fabuła filmu skupiać się będzie wokół morderstwa Maurizio Gucciego, wnuka założyciela marki Gucci i ostatniego członka rodziny, który stał na czele słynnego domu mody. Za zlecenie jego zabójstwa skazano jego byłą żonę, Patrizię Reggiani Martinelli.

W rolach głównych występują laureaci Oscarów i aktorzy nominowani do tej nagrody: Lady Gaga (Patrizia Reggiani), Adam Driver (Maurizio Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci), Salma Hayek (Pina Auriemma).



"Dom Gucci" inspirowany jest szokującą, prawdziwą historią rodzinnego imperium stojącego za włoskim domem mody Gucci.

Trzy dekady miłości, zdrady, dekadencji, zemsty, zwieńczone w końcu morderstwem, pokazują, co znaczy nazwisko Gucci, ile jest warte i jak daleko posunie się rodzina, by nie wypuścić z rąk kontroli nad fortuną.

"Dom Gucci": Oscar dla Lady Gagi?

Według redaktorów czasopisma "Variety" rola Lady Gagi w "Domu Gucci" czyni z piosenkarki najpoważniejszą kandydatkę do aktorskiego Oscara w 2022 roku



Być może na znalezienie się na pierwszym miejscu listy kandydatek do aktorskiego Oscara Lady Gagi jakiś wpływ miały zachwyty koleżanki z planu, Salmy Hayek. Gwiazda filmu "Desperado" wychwalała pod niebiosa dbałość o szczegóły, jaka charakteryzuje Lady Gagę oraz jej umiejętności naśladowania obcych akcentów.



"Lady Gaga jest niewiarygodnie utalentowana i niewiarygodnie mądra. A ponadto ma dodatkowe umiejętności, których nie posiada każdy wspaniały aktor. Świetnie naśladuje inne akcenty. Wiadomo, że ma wspaniałe ucho do tego. Niewiarygodnie improwizuje, co nie każdy potrafi. Naprawdę ucieleśnia swoją postać. A jej poziom oddania - raz, najwyżej dwa razy widziałam, żeby ktoś poświęcił się swojej postaci tak jak ona. Do tego jest świetnym graczem zespołowym. (...) Zwraca uwagę na każdy szczegół. Nic jej nie umknie. Nic, nic, nic. Przed kręceniem scen, a także w ich trakcie, zauważy wszystko" - Hayek mówiła w rozmowie z "Variety".



Lady Gaga ma na swoim koncie występy w filmach takich jak "Maczeta zabija" oraz "Sin City 2: Damulka warta grzechu". Wokalistka pojawiła się także w kilku serialach, m.in. piątym sezonie "American Horror Story".

Najlepszą ekranową kreację stworzyła jednak w remake'u filmu "Narodziny gwiazdy", za którą otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki.

