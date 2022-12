Świąteczne filmy , takie jak "Kevin sam w domu" czy "Szklana pułapka" w grudniu zawsze cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ich popularność nie słabnie pomimo tego, że od premiery upłynęło wiele lat.

"Kevin sam w domu". Niezapomniana podróż śladami rodziny McCallisterów

"Kevin sam w domu" to niekwestionowany klasyk wśród filmów na Boże Narodzenie. Kultowa produkcja z Macaulayem Culkinem w roli głównej w święta zawsze cieszy się ogromną popularnością.

Fanom zupełnie nie przeszkadza, że od premiery minęło już ponad 30 lat. Rok w rok z przyjemnością zasiadają na kanapie przed telewizorem, aby obserwować, jak ośmioletni bohater zastanawia pułapki na nieproszonych gości w swoim domu.

Słynna rezydencja, w której rozgrywa się akcja "Kevina" to prywatny budynek z 1920 roku usytuowany na przedmieściach Chicago w niewielkiej miejscowości Winnetka. W dowolnej chwili można więc tam pojechać, aby zobaczyć go na własne oczy.

Zdjęcie Dom, w którym kręcono film "Kevin sam w domu" / Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

W formie ciekawostki warto również wspomnieć, że w ubiegłym roku właściciele pamiętnej posiadłości rodziny McCallisterów udostępnili budynek na wynajem. Z tej okazji dom był ponoć przystrojony identycznie jak w filmie "Kevin sam w domu" z 1990 roku.

Zdjęcie Scena z filmu "Kevin sam w domu" / East News

"Kevin sam w Nowym Jorku". Kultowy film świąteczny dla całej rodziny

Druga część najpopularniejszego filmu świątecznego nie ustępuje pierwszej pod względem zainteresowania fanów w Boże Narodzenie. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że akcja umiejscowiona w Nowym Jorku nadaje produkcji jeszcze bardziej niepowtarzalnego, świątecznego klimatu.

Kevin McCallister tym razem musi poradzić sobie sam w zupełnie obcym mieście. Próbując przetrwać, odwiedza kultowe miejsca, do których my również możemy wybrać się w dowolnej chwili, jeśli tylko mamy na to ochotę. Na liście najciekawszych atrakcji znajdują się m.in. Central Park, luksusowy Hotel Plaza czy taras widokowy na szczycie One World Trade Center .

"Szklana Pułapka". Gdzie kręcono najlepszy świąteczny film akcji?

"Kevin" to jedno, ale gdzie kręcono świąteczne filmy dedykowane nieco starszej widowni? W podróż śladem sensacyjnej "Szklanej pułapki" z Bruce'em Willisem koniecznie powinniśmy się wybrać do Los Angeles.

Sceny dramatycznego w skutkach gwiazdkowego przyjęcia kręcono w tamtejszym wieżowcu Fox Plaza. Spoglądając na budynek własnymi oczami, na pewno bez większego problemu wyobrazimy sobie, jak kultowy John McClane rozprawia się z terrorystami.

"Hawkeye". Śladami świątecznego serialu z polskim akcentem

Powyższe filmy świąteczne to klasyki. Jednak, jeżeli zależy nam na tym, aby odwiedzić miejsca, w których kręcono międzynarodowe produkcje z polskim akcentem, to najlepszym wyborem najprawdopodobniej okaże się podróż śladami serialu "Hawkeye". W jedną z ról wcielił się tam bowiem Piotr Adamczyk .

Akcja produkcji o przygodach byłego Avengersa rozgrywa się w Nowym Jorku. Bohaterowie odwiedzają wiele kultowych miejsc, jednak najczęściej przez ekran przewija się lodowisko na Times Square. Zimą warto wybrać się tam na łyżwy tym bardziej że obok ślizgawki usytuowana jest wielka, pięknie ozdobiona choinka, która od razu kojarzy się z Bożym Narodzeniem.

