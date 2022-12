"Pierwsza gwiazdka" (24 grudnia, godz. 8.20)

Nominowana do Złotych Globów animacja o małym, odważnym osiołku o imieniu Bo, który tęskni za życiem z dala od codziennej pracy w wiejskim młynie. Pewnego dnia zbiera się na odwagę i wybiera wolność. Ucieka, by spełnić swe marzenia. A razem z nim ucieka Dave, gołąb o wielkich aspiracjach. Po drodze spotykają uroczą owieczkę Ruth, która przypadkowo odłączyła się od swej trzody. Wspólnie z trzema przezabawnymi wielbłądami oraz kilkoma innymi ekscentrycznymi stworzeniami podążają za tytułową gwiazdą. Po drodze poznają Marię i Józefa oraz towarzyszą im aż do stajenki w Betlejem, gdzie narodzi się Jezus Chrystus. Staną się niespodziewanymi bohaterami historii wszech czasów, opowieści o kulisach jednych z najważniejszych dla chrześcijan świąt - pierwszych świąt Bożego Narodzenia.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pierwsza gwiazdka" [trailer] materiały dystrybutora

"Świąteczna gorączka" (24 grudnia, godz. 10.40)

Komedia familijna z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Wciela się w zamożnego przedsiębiorcę, który kocha swoją rodzinę, lecz zawodowe obowiązki pochłaniają go tak bardzo, że nie poświęca jej wystarczającej ilości czasu i uwagi. W ostatniej chwili przypomina sobie, że obiecał synkowi na Gwiazdkę zabawkę, popularnego Turbo Mana. Czy uda mu się go kupić?

"Kevin sam w domu" (24 grudnia, godz. 20 oraz 25 grudnia, godz. 16.30)



Ośmioletni Kevin McCallister (Macaulay Culkin) mieszka wraz z rodziną w uroczym domku na przedmieściu Chicago i jest powszechnie... nielubiany. Zapewne dlatego, że jest najmłodszy, staje się nieustannie obiektem przykrych żartów. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i Kevin wypowiada głośno życzenie, że chciałby zostać sam w domu. I rzeczywiście następnego dnia rano jego marzenie się spełnia, bowiem w wyniku fatalnego bałaganu przed wyjazdem na świąteczne wakacje do Paryża, rodzina o nim po prostu zapomina. Kevin jest zachwycony: nie ma rodziców, którzy potrafią tylko strofować, nie ma okropnego rodzeństwa i jeszcze gorszych kuzynów, i można robić dosłownie wszystko.

"Kevin sam w Nowym Jorku": Jak zmienili się aktorzy? 1 / 9 Kevin McCallister (Macauley Culkin) znowu daje się we znaki - tym razem mieszkańcom Nowego Jorku. Z odpowiednią ilością gotówki i kart kredytowych, zamienia metropolię w swój prywatny plac zabaw. Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij

O zapomnianym lokatorze nie wiedzą dwaj, tak zwani "mokrzy", włamywacze: Harry (Joe Pesci) i Marv (Daniel Stern), którzy od dawna planowali skok na pusty dom McCallisterów. Wraz z ich pojawieniem się w okolicy Kevin staje przed poważnym wyzwaniem i nie zastanawiając się zbyt długo, organizuje wyjątkowo przemyślaną i rozbrajającą obronę...

"Dlaczego on?" (24 grudnia, godz. 22.15)

Ned Fleming (nominowany do Oscara Bryan Cranston - znany z serialu "Breaking Bad"), nadopiekuńczy, lecz kochający ojciec, przyjeżdża wraz z żoną ze świąteczną wizytą do córki, która studiuje w college’u. Na miejscu musi stawić czoło swemu największemu koszmarowi - poznaje bowiem chłopaka córki, Lairda (nominowany do Oscara James Franco) - sympatycznego, ale ekscentrycznego miliardera z Krzemowej Doliny. Konserwatywny Ned uważa, że Laird, który nie uznaje żadnych zasad, nie pasuje do jego córki i nie powinien się z nią wiązać. Wypowiada niedoszłemu zięciowi wojnę i sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, bo w świecie wielkich pieniędzy Ned czuje się jak ryba wyjęta z wody.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Dlaczego on?" [trailer 2] materiały dystrybutora

"Han Solo: Gwiezdne wojny - historie" - (25 grudnia, godz. 00.50)

Film z kultowego uniwersum Gwiezdnych Wojen. Opowiada o nieznanych wcześniej przygodach najsłynniejszego przemytnika w galaktyce! W czeluściach mrocznego i groźnego przestępczego półświatka, Han Solo zaprzyjaźnia się ze swoim przyszłym drugim pilotem Chewbaccą i poznaje hazardzistę Calrissiana. Tak rodzi się legenda jednego z najbardziej kultowych bohaterów w historii kina, znanego z późniejszej sagi "Gwiezdne wojny".

Wideo "Han Solo. Gwiezdne wojny - historie" [trailer 2]

BOŻE NARODZENIE,(25 grudnia)

"Epoka lodowcowa" (25 grudnia, godz. 8)

Animowana komedia przygodowa, której akcja toczy się 20 000 lat temu. Śledzimy w niej losy trzech niezwykłych bohaterów: Manny'ego - olbrzymiego mamuta obdarzonego ironicznym poczuciem humoru, Sida - ospałego, nietowarzyskiego leniwca i Diego - dwulicowego tygrysa szablozębnego. Niedobrana trójka zmuszona jest wyruszyć w drogę, by zwrócić zagubione ludzkie dziecko jego prawdziwej rodzinie. Mamut i leniwiec nie przypuszczają nawet, że tygrys prowadzi ich w pułapkę, w której mogą stracić życie.

"Madagaskar 2" (25 grudnia, godz. 9.50)

Druga część wielkiego przeboju kinowego. Grupa uciekinierów z nowojorskiego ZOO - lew Alex, zebra Marty, żyrafa Melman i hipopotamica Gloria - wciąż przebywa na Madagaskarze. Nadarza się szansa na opuszczenie wyspy, kiedy rezolutne pingwiny naprawiają spoczywający w dżungli, rozbity samolot. Zwierzęta wyruszają w podróż powrotną do cywilizacji, jednak ich lot nie trwa wystarczająco długo. Lądują awaryjnie w Afryce, gdzie spotykają innych przedstawicieli swojego gatunku. Czarny Kontynent jawi się zwierzętom tak atrakcyjny, że tracą przekonanie do słuszności idei powrotu w cieplarniane warunki ogrodu zoologicznego.

"Magadaskar 2" 1 / 12 Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

"Święty Mikołaj z 34 Ulicy" (25 grudnia, godz. 11.50 oraz 26 grudnia, godz. 7.40)



Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku w scenerii bożonarodzeniowej. Pewna mała dziewczynka o imieniu Susan (Mara Wilson) podejrzewa, że Święty Mikołaj nie istnieje. Jej mama, Dorey Walker (Elizabeth Perkins) jest zbyt pochłonięta pracą zawodową, żeby ulec magii nadchodzących świąt. Tymczasem pewien starszy mężczyzna, Kriss Kringle (Richard Attenborough) pracuje w przebraniu Świętego Mikołaja w wielkim, słynnym domu towarowym przy 34 Ulicy, przyczyniając się swoim serdecznym zachowaniem walnie do zwiększenia obrotów w okresie przedświątecznym. Szef konkurencyjnej sieci handlowej knuje intrygę, jakby skompromitować tak doskonałego Świętego Mikołaja. Nikt nie podejrzewa, że Kriss to prawdziwy Święty Mikołaj, który właśnie przybył do miasta, aby udowodnić, że Susan nie ma racji, wątpiąc w niego. Żeby dowieść, kim jest naprawdę, zgadza się nawet na proces sądowy. Jego obrony podejmuje się młody i przystojny prawnik, Bryan Bedford (Dylan McDermott), który przy okazji cudownym zrządzeniem losu zakochuje się w mamie małej Susan... Czy Święty Mikołaj z centrum handlowego zdoła potwierdzić swą nadzwyczajną tożsamość i sprawi, że mała Susan znów zacznie wierzyć w magię świąt Bożego Narodzenia?

"Wkręceni 2" (25 grudnia, godz. 14.15)

Kontynuacja przebojowej komedii Piotra Wereśniaka, którą w kinach zobaczyło ponad 830 tysięcy widzów. Tym razem bohaterowie znani z pierwszej części filmu - z Szyją (Paweł Domagała) i Fikołem (Bartosz Opania) na czele - ruszą na podbój stolicy i polskiego show biznesu. Po ostatnich przygodach na prowincji przyjaciele rozstali się i rozjechali po świecie. W rodzinnym mieście pozostał jedynie Szyja, czyli Tomek Zarówny - jak zawsze posłuszny swojej ukochanej żonie. I to właśnie on wpada tym razem w kłopoty. Pracując na autostradzie, Szyja poznaje przypadkiem agentkę gwiazd Klementynę (Małgorzata Socha). Seksowna blondynka porywa go na kilka dni do Warszawy. Jeszcze tego samego dnia Tomek zmienia się w prawdziwego celebrytę. A jego żona - słynna Jadźka (Barbara Kurdej - Szatan) postanawia sprowadzić go do domu, choćby i siłą.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wkręceni 2" [trailer]

"O Yeti!" - (25 grudnia, godz. 20 oraz 26 grudnia, godz. 16.30)

Przed nami niezwykła przygoda - wprost z tłocznych ulic Szanghaju trafimy w zapierające dech w piersiach krajobrazy Himalajów. Kiedy nastolatka Yi spotyka młodego Yeti na dachu apartamentowca, w którym mieszka, ona i jej psotni przyjaciele - Jin i Peng - nadają mu imię "Everest" i organizują niezwykłą wyprawę, aby magiczne stworzenie wróciło do swej rodziny, mieszkającej w najwyższym punkcie Ziemi. Każdy krok tej wyprawy śledzi jednak Burnish, sprytny milioner, który marzy o schwytaniu Yeti, oraz dr Zara, która pragnie, by "Everest" wrócił do domu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "O Yeti!" [trailer] materiały dystrybutora

"Rodzinny dom wariatów" (25 grudnia, godz. 22.15 oraz 26 grudnia, godz. 14.10)

Święta Bożego Narodzenia w wielopokoleniowym domu państwa Stone z malowniczej Nowej Anglii. Najstarszy syn przywozi do domu narzeczoną, aby przedstawić ją swoim rodzicom, braciom i siostrom. Ekscentryczni Stone’owie witają potencjalną synową - dopiętą na ostatni guzik, bezwzględną karierowiczkę z Nowego Jorku - z zażenowaniem, powątpiewaniem, zaskoczeniem, wrogością i źle skrywaną pogardą. Nie godząc się z wyborem syna, postanawiają dać uprzykrzonej dziewczynie nauczkę, na jaką ich zdaniem zasługuje.

"Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" (26 grudnia, godz. 00.25)

Od kiedy żyjący w zgodzie z prawem Hobbs, lojalny agent Ochrony Służb Dyplomatycznych, oraz były pracownik elitarnych jednostek wojskowych Wielkiej Brytanii, dziś społeczny wyrzutek, Shaw, spotkali się w 2015 roku, pozostają w nieustannej walce - na słowa i czyny (choć pewnie lepiej byłoby napisać: ciosy). Ale sytuacja zmienia się, gdy cyber-genetycznie ulepszony anarchista Brixton przejmuje kontrolę nad bronią biologiczną, która może zmieść z powierzchni Ziemi ludzkość. Wspólnie z nieustraszoną agentką MI6, która okazuje się siostrą Shawa, zajadli przeciwnicy muszą zjednoczyć się we wspólnej sprawie - by zniszczyć jedynego gościa, który jest gorszy niż oni dwaj.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw" [trailer 3] materiały dystrybutora

DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA (26 grudnia)

"Madagaskar 3" (26 grudnia, godz. 10)

Kolejna przebojowa część jednej z najbardziej kasowych animacji w historii kina. Po opuszczeniu Afryki Alex i jego przyjaciele przemierzają Europę cyrkowym pociągiem. Ściga ich okrutna kolekcjonerka trofeów DuBois. Lew Alex, zebra Marty, hipopotamica Gloria i żyrafa Melman próbują wrócić do nowojorskiego Zoo w Central Parku. Porzuciwszy Afrykę, trafiają do Europy, do Monte Carlo, gdzie w wyniku niefortunnego zbiegu okoliczności trafiają na listę ściganych przez francuską oficer kontroli, a przy tym bezlitosną kolekcjonerkę trofeów dzikich zwierząt - Chantel DuBois. Grupa, do której przyłącza się król Julian i pingwiny, postanawia działać w przebraniu. Dołączają do wędrownego cyrku i realizują prosty plan: odkryć swoje talenty, zyskać popularność i pojechać do Nowego Jorku. W cyrku poznają nowych przyjaciół: tygrysa Vitalija i lwa morskiego Stefano. Alex zakochuje się w gepardzicy o imieniu Gia, a Julian od pierwszego wejrzenia w niedźwiedzicy Soni.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Madagaskar 3" [trailer]

"Bruce Wszechmogący" (26 grudnia, godz. 12)

Doskonała komedia w gwiazdorskiej obsadzie, która stała się wielkim przebojem kinowym na całym świecie. Bruce (Jim Carrey) słynie z zabawnych reportaży kręconych dla lokalnej telewizji, które cieszą wszystkich poza nim. Ma także śliczną dziewczynę Grace (Jennifer Aniston), która kocha go mimo wszystkich jego wad. Zwolniony z pracy w najgorszym dniu swojego życia, Bruce ośmiela się czynić wyrzuty samemu Bogu (Morgan Freeman). Ten więc na jeden dzień przekazuje mu całą swoją nadprzyrodzoną moc i wysyła go, by sam ulepszał świat.

"Exodus: Bogowie i królowie" (26 grudnia, godz. 20)

Epickie widowisko z zapierającymi dech w piersi efektami specjalnymi. Egipt, XIII wiek p.n.e. Według przepowiedni następcą faraona Setiego (John Turturro) ma być mąż, który dokona heroicznego czynu na polu bitwy. Podczas wojny z Hetytami dowodzący egipską armią Mojżesz (Christian Bale) z narażeniem życia ratuje Ramzesa (Joel Edgerton), który od tej pory widzi w bracie rywala. Kiedy po śmierci ojca Ramzes dowiaduje się, że Mojżesz nie należy do królewskiej rodziny, skazuje go na banicję. Mojżesz zakłada rodzinę i wiedzie spokojne życie pasterza z dala od Memfis. Tymczasem pod rządami nowego faraona sytuacja Hebrajczyków w Egipcie znacznie się pogarsza. Pewnego dnia Mojżeszowi ukazuje się Bóg, który powierza mu misję oswobodzenia ich z niewoli. Ramzes odrzuca prośby o uwolnienie Żydów. Wówczas na Egipt spada dziesięć plag. Ostatnią jest śmierć pierworodnych synów Egipcjan, łącznie z synem faraona. Kiedy Ramzes odkrywa, że dzieci Hebrajczyków przeżyły, nakazuje im opuszczenie Egiptu, po czym wysyła za nimi armię.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Exodus: Bogowie i królowie" [trailer]

"Prawdziwe kłamstwa" (26 grudnia, godz. 23.20)

Harry Tasker (Arnold Schwarzenegger) jest asem wśród szpiegów: włada biegle sześcioma językami, doskonale prezentuje się w smokingu, ma nienaganne maniery. Ale potrafi też unieszkodliwić każdego przeciwnika i zlikwidować każdą przeszkodę. Ponadto doktoryzował się z fizyki jądrowej i potrafi pilotować samolot odrzutowy najnowszej generacji. Ma też swoje słabości: uwielbia tańczyć tango. Jest międzynarodowym agentem do zadań specjalnych i pracuje dla organizacji "Omega Sector" - supertajnej agendy, zajmującej się rozpracowywaniem terroryzmu nuklearnego. Tymczasem najbardziej zdradziecka z terrorystek, Juno (Tia Carrere), usiłuje go uwieść. Okazuje się, że pracuje dla wyjątkowo bezwzględnego arabskiego terrorysty, charyzmatycznego Aziza (Art Malik), z którym Herremu przyjdzie stoczyć pojedynek na śmierć i życie. Aziz stoi na czele grupy terrorystycznej o nazwie "Karmazynowy Jihad" i planuje uprowadzić broń nuklearną z terytorium Stanów Zjednoczonych, a następnie rozpętać "świętą wojnę" na Bliskim Wschodzie. A jakby tego było mało, wszystko, co robi Harry, pozostaje w ścisłym sekrecie przed jego ukochaną żoną Helen (Jamie Lee Curtis) i córką (Eliza Dushku). Zanim więc nasz bohater przystąpi do kolejnej śmiertelnie niebezpiecznej rozgrywki, postanawia zająć się nieco własnym małżeństwem, bo spostrzega u boku ukochanej żony tajemniczego nieznajomego (Bill Paxton).