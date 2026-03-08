Kultowa seria fantasy powraca po latach. Kto teraz zagra kluczowego bohatera?

"Lord of the Rings: The Hunt for Gollum": Co wiemy o filmie?

W maju 2024 roku ogłoszono, że seria "Władca Pierścieni" wzbogaci się o kolejną część. "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" zostanie wyreżyserowany przez odtwórcę roli Golluma Andy'ego Serkisa.

Z kolei scenariusz jest dziełem: Fran Walsh i Philippy Boyens (współscenarzystek "Władcy pierścieni" i "Hobbita") oraz Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou (współscenarzystek animacji "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów"). Reżyser obu trylogii Peter Jackson objął tym razem jedynie funkcję producenta.

Akcja "The Hunt for Gollum" ma rozgrywać się pomiędzy zniknięciem Bilbo Bagginsa na jego urodzinach a uformowaniem znanej z pierwszej części "Władcy pierścieni" Drużyny Pierścienia. Kluczową rolę w produkcji odgrywał będzie oczywiście tytułowy Gollum. Mamy poznać między innymi jego losy z młodości, gdy wciąż jeszcze był Smeagolem.

Swoje role powtórzą w powstającym filmie: Ian McKellen (Gandalf), Elijah Wood (Frodo Baggins) oraz Orlando Bloom (Legolas). Na ekranie zobaczymy ich odmłodzone cyfrowo wersje.

Od dawna wiadomo, że Aragorna nie zdecydował się ponownie zagrać Viggo Mortensen. Trwają poszukiwania jego następcy, a według dobrze zazwyczaj poinformowanego hollywoodzkiego dziennikarza Daniela Richtmana duże szanse ma na nią obecnie Leo Woodall.

Kim jest Leo Woodall?

To brytyjski aktor młodego pokolenia, który szybko zdobył popularność dzięki serialom i filmom na platformach gigantów streamingowych. Największą rozpoznawalność przyniosły mu role w "Białym Lotosie" oraz "Jednym dniu". W ostatnim czasie mogliśmy go także oglądać w hicie Apple TV "Cel numer jeden", kontynuacji "Bridget Jones" o podtytule "Szalejąc za facetem" oraz filmie "Norymberga".

Obecnie możemy go oglądać w nowym serialu Netfliksa "Vladimir" opartym na bestsellerowej powieści Julii May Jones. Jego fabuła osnuta jest wokół losów kobiety (Rachel Weisz), która po tym, jak jej życie zostaje wywrócone do góry nogami, obsesyjnie stara się zyskać uwagę nowego kolegi z pracy (Woodall). Na jaw wychodzą sekrety, a bohaterka próbuje przekształcić swoje fantazje w rzeczywistość.