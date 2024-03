Kto zostanie nową "dziewczyną Bonda"? Gwiazda hitu HBO na czele listy

Aaron Taylor-Johnson: 33-letni aktor zostanie nowym Bondem?

Ostatni film o przygodach Jamesa Bonda wszedł na ekrany kin we wrześniu 2021 roku. Od tego czasu fani czekają na wskazanie aktora, który wcieli się w agenta 007 w kolejnych produkcjach. "Nie czas umierać" był piątym i zarazem ostatnim występem Daniela Craiga w roli Jamesa Bonda. Jeszcze przed premierą filmu pojawiły się spekulacje co do jego następcy. W plotkach i nieoficjalnych doniesieniach wymieniano między innymi Toma Hardy'ego, Richarda Maddena, Toma Hiddlestona, Henry'ego Cavilla i Aarona Taylora-Johnsona.

To właśnie ten ostatni miał otrzymać propozycję wcielenia się w nowego agenta 007. Doniesienia te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, a sam aktor nie potwierdza ani nie zaprzecza. "Mogę mówić tylko o rzeczach, które mogę pokazać [...] Nie czuję, żeby ktoś inny musiał planować moją przyszłość. Cokolwiek ktoś mi wywróży, ja mogę zrobić to lepiej" - stwierdził w niedawnej rozmowie z "Rolling Stone".

Nowa "dziewczyna Bonda": Gwiazdy HBO i Netflixa na liście

Zdjęcie Jenna Ortega / Richard Shotwell/Invision / East News

Skoro nowy Bond jest już prawdopodobnie wybrany, w internauci rozpoczęli licytację kto zostanie kolejną "dziewczyną Bonda". Swoje faworytki mają również bukmacherzy. Trzeba przyznać, że niektóre wybory są dość nieoczywiste, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę wiek aktorek. Na liście znalazły się m.in. 20-letnia Millie Bobby Brown oraz o dwa lata starsza Jenna Ortega. Obie aktorki zyskały popularność dzięki produkcjom Netflixa. Ortega pracuje właśnie nad drugą częścią kultowego filmu Tima Burtona, "Beetlejuice".



Według strony Instant Casinos największą szansę na zostanie gwiazdą Bonda jest Sydney Sweeney. 26-letnia aktorka jest obecnie jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Przełomem była rola w hicie HBO - "Euforia". Niedawno na ekranach królował film z jej udziałem "Tylko nie ty", a krytycy chwalili ją zwłaszcza za główną rolę w filmie "Reality". W rankingu portalu znalazły się również Lily Collins, Zoey Deutch, Zoë Kravitz, Emma Watson czy gwiazdy nowej "Diuny" Zendaya, Anya Taylor-Joy i Florence Pugh.

Kto ma największe szanse na zostanie "dziewczyną Bonda" wg Instant Casinos:

Sydney Sweeney - 5/2 Jenna Ortega - 11/2 Lily Collins, Millie Bobby Brown - 13/2 Zoey Deutch - 8/1 Zoë Kravitz - 9/1 Anya Taylor-Joy, Hailee Steinfeld, Jodie Comer, Joey King, Zendaya - 14/1 Emma Watson, Florence Pugh - 16/1