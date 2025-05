Kto wystąpi u boku Brada Pitta w sequelu uwielbianego filmu? Jest pierwsze nazwisko

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

Poznaliśmy nazwisko aktorki, która najprawdopodobniej wystąpi u boku Brada Pitta w "The Continuing Adventures of Cliff Booth", sequelu "Pewnego razu... w Hollywood". Jak podaje "World of Reel", Elizabeth Debicki ma negocjować udział w filmie, który powstaje dla Netfliksa.

Zdjęcie Brad Pitt w filmie "Pewnego razu... w Hollywood" / Album Online/East News / East News