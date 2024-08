Kto miałby się wcielić w legendę wrestlingu? Zaskakujące informacje

Scenariusz "Killing Gawker" napisał Chris Randolph, zdobywca Oscara za "The Big Short", na podstawie książki "Conspiracy: Peter Thiel, Hulk Hogan, Gawker, and the Anatomy of Intrigue" Ryana Holdinga z 2018 roku.

Publikacja opowiadała o procesie, który Hogan wytoczył stronie internetowej Gawker. Portal był skupiony na plotkach dotyczących celebrytów. W październiku 2012 roku pojawił się na nim krótki klip z amatorskiego wideo ukazującego Hogana i Heather Clem w wiadomej sytuacji. Wrestler zażądał usunięcia filmu ze strony. Jej szefostwo nie zgodziło się na to, powołując się na pierwszą poprawkę. Sprawa skończyła się w sądzie.

Reklama

Wideo "Air" [trailer]

Hogana wsparł wtedy finansowo Peter Thiel, współzałożyciel platformy PayPal, który w przeszłości także stał się ofiarą jednego z artykułów Gawkera. Jego rolę zaproponowano Mattowi Damonowi.

Film nie ma jeszcze reżysera. Zdjęcia miałyby się rozpocząć w styczniu 2025 roku.

"Killing Gawker" to nie jedyny projekt o Hulku Hoganie

Kilka lat temu zapowiedziało biografię Hulka Hogana, w którego miałby się wcielić Chris Hemsworth. Za kamerą stanąłby Todd Phillips, twórca trylogii "Kac Vegas" i "Jokera". Przygotowania do projektu utknęły jednak w martwym punkcie. Nie wiadomo, czy zostanie on zrealizowany.