Książę Harry jako Spider-Man. Dlaczego założył strój superbohatera?

Książę Harry z okazji zbliżających się świąt zwrócił się do dzieci żołnierzy, których rodzice polegli na froncie. Aby lepiej do nich dotrzeć, założył strój Spider-Mana. Co powiedział?

Zdjęcie Książę Harry / Aaron Chown/PA Images via Getty Images / Getty Images