Brytyjska telewizja cenzuruje "Spider-Mana". Wycięto homofobiczny żart

We wspomnianej scenie grany przez Tobeya Maguire’a tytułowy bohater właśnie odkrył, że ma superbohaterskie moce i postanawia sprawdzić swoje siły w zapasach. Stojąc naprzeciw swojego przeciwnika, rzuca w jego stronę: "Fajne wdzianko. Dostałeś je od swojego męża?".

Brytyjska stacja telewizyjna cenzuruje "Spider-Mana"

Jak informuje portal "Variety", w wyemitowanym w sobotę filmie można było usłyszeć tylko pierwszą część tej kwestii. "Starannie rozważamy stosowność nadawanych treści oraz dbamy o odpowiedni język, by zapewnić, że spełniają one oczekiwania widzów. Szczególnie jeśli chodzi o produkcje przeznaczone do oglądania przez całą rodzinę" - wytłumaczyły swoją decyzję władze stacji ITV w oświadczeniu przysłanym do redakcji "Variety".

Reklama

Usunięcie jednej kwestii z filmu "Spider-Man" to jeden z wielu przykładów tego, jak stacje telewizyjne i studia filmowe podchodzą ostatnio do tematu LGBTQ. Na początku tygodnia poinformowano, że studio Disneya nie zgodziło się na żądania urzędników z Arabii Saudyjskiej, którzy domagali się usunięcia z filmu "Doktor Strange w multiwersum obłędu" kilkusekundowego fragmentu odnoszącego się do lesbijskiego związku. Jeśli scena zostanie w filmie, nie trafi on do tamtejszych kin.

Podobnym naciskom ugięło się niedawno studio Warner Bros. i usunęło z filmu "Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a" kilkusekundowy fragment, w którym wspomniana jest homoseksualna przeszłość Dumbledore’a i jego miłość do Grindelwalda. Wszystko po to, by film mógł trafić do kin w Chinach.

Czytaj więcej:

"365 dni. Ten dzień": Natasza Urbańska pokazała niemal wszystko [wideo]

Przystojny Polak jest sławny w Hollywood. U nas mało kto o nim słyszał

Urodziła się w Kielcach, robi karierę w Hollywood. Gorzko wspomina Polskę