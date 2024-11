Krzysztof Zanussi: intelektualista i kontestator

Krzysztof Zanussi to jeden z najwybitniejszych i najbardziej cenionych polskich reżyserów filmowych. Do historii kina przeszły takie jego produkcje, jak "Barwy ochronne", "Spirala", "Iluminacja", "Struktura kryształu", "Cwał" czy "Życie rodzinne.

17 czerwca tego roku Krzysztof Zanussi obchodził 85. urodziny. Z tej okazji Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi zorganizowało wystawę "Krzysztof Zanussi. Zależy, jak się patrzy", poświęconą temu wybitnemu twórcy, której otwarcie nastąpi 21 listopada.

- Krzysztof Zanussi to jeden z najwybitniejszych intelektualistów i erudytów polskiego kina. Jak nikt - połączył film z filozofią, refleksjami teologicznymi i historiozoficznymi. Wbrew obiegowym opiniom, to też kontestator - zawsze działający w opozycji do dominujących w kulturze trendów. Choć oskarżany jest o anachroniczność i tradycjonalizm, jak nikt spośród polskich reżyserów wierzy w dialog z widzem, prowadzi podcast, jeździ na spotkania z publicznością, zachwyca żywotnością i umiejętnością słuchania - mówi w rozmowie z Interią Rafał Syska, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej (NCKF) w Łodzi.



- To także wizjoner: w okresie PRL-u podróżował do Stanów Zjednoczonych i tam kręcił filmy kryminalne, po 1989 roku - jako producent - wprowadził kapitalistyczne reguły gry do naszej kinematografii, jako poliglota i obieżyświat zachwyca kulturą języka i pięknym, charakterystycznym barytonem - wyjaśnia szef NCKF.

Mam absolutne przekonanie, że jego sława i kultowy status jest jeszcze przed nim, a wystawa w NCKF-ie odsłoni zaskakujące i smakowite elementy kariery Zanussiego dodaje Rafał Syska.

"Krzysztof Zanussi. Zależy, jak się patrzy": wystawa w Łodzi

Na wystawie zostanie pokazanych kilkaset obiektów ze zbiorów Krzysztofa Zanussiego. Od pocztówek, które wysyła bliskim znajomym z całego świata, przez rzeczy osobiste, jak garnitur po wybór z nagród, jakie otrzymał za swoje filmy. Ważną częścią wystawy stanowią również oryginalne dokumenty w postaci scenariuszy, scenopisów czy kolaudacji, fotosy i werki, a także zdjęcia z prywatnej kolekcji reżysera. Całość uzupełniona będzie esejami filmowymi wykorzystującymi fragmenty filmów Zanussiego.

Obiekty wybierał kurator wystawy Michał Dondzik wraz z Krzysztofem Zanussim i dyrektorem NCKF Rafałem Syską. Na wystawie znajdą się także obiekty, na których pokazaniu szczególnie zależało twórcy: maska pośmiertna, pocztówki, identyfikatory z niezliczonych festiwali (badge).

Wystawa "Krzysztof Zanussi. Zależy, jak się patrzy" potrwa do 2 marca 2025 roku.