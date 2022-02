Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", twórcy wrócą do filmowego Woodsboro już latem tego roku. Szóstą część filmu ponownie wyreżyseruje duet Radio Silence: Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett , a scenariusz filmu napiszą autorzy scenariusza "piątki" : James Vanderbilt i Guy Busick.



"Jesteśmy niesamowicie wdzięczni fanom na całym świecie, którzy z tak dużym entuzjazmem przyjęli nasz film. Nie możemy się już doczekać, aż pokażemy wam, co tym razem przygotowaliśmy dla całej naszej rodziny z Woodsboro" - przekazały w oświadczeniu o zapoczątkowaniu prac nad filmem o roboczym tytule "Krzyk 6" studia Paramount i Spyglass.

Reklama

"Praca z tak wspaniałymi i utalentowanymi twórcami - oraz z serią, którą Wes Craven i Kevin Williamson po mistrzowsku stworzyli - była przygodą życia. Jesteśmy podekscytowani tym, że to właśnie my tchniemy życie w kontynuację tej sagi" - nie kryją zadowolenia twórcy z duetu Radio Silence. Wspomniany przez nich Kevin Williamson - scenarzysta pierwszych części "Krzyku" - ponownie pełnić będzie funkcję producenta powstającego filmu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Krzyk" [trailer] materiały prasowe

"Cytując Ghostface'a: to dla nas zaszczyt" - dodają scenarzyści, którzy napiszą szóstą część serii. Ghostface to główny antagonista cyklu, morderca ukryty za charakterystyczną maską. Scenarzyści zacytowali jego słowa z piątej części filmu wypowiedziane w jednej z najbardziej niespodziewanych scen filmu.

Saga "Krzyk" zadebiutowała w 1996 roku. Przez lata zmieniali się w niej filmowi mordercy, ale kręgosłupem wszystkich części filmu była trójka głównych bohaterów grana przez Neve Campbell , Courteney Cox i Davida Arquette'a . "Krzyk" to przewrotny przedstawiciel gatunku znanego jako slasher. Jego bohaterowie to zwykle młodzi ludzie, którzy padają ofiarami zamaskowanego psychopaty.

Zobacz również:

Polska seksbomba porzuciła aktorstwo. Co robi dziś?

Rozenek-Majdan bez cenzury. Gwiazda TVN w erotycznych scenach

Młoda polska aktorka nago na planie. Starszy partner zawstydzony