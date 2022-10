Z fabuły wynika, że Sidney trzy lata po opuszczeniu Windsor College osiadła w Północnej Kalifornii i tam wiedzie ciche, samotne życie. W rzeczywistości dom, w którym przebywa nie leży na odludziu, a jest częścią wiejskiego siedliska z podobnymi, klimatycznymi zabudowaniami. I wszystkie je można wynająć za pośrednictwem platformy Airbnb.

"Krzyk 3": Elsewhere California The Estate

Jak informuje serwis internetowy Dirt, posiadłość w Topandze (stan Kalifornia w hrabstwie Los Angeles), znana wcześniej jako Windwalk Ranch, była własnością aktora serialu "Silver Spoons", Ricky'ego Schrodera i jego ówczesnej żony Andrei. W 2019 roku właściciel się zmienił (według "Los Angeles Times" za 9,3 miliona dolarów). Teraz jest to już Elsewhere California The Estate - elegancki wiejski kompleks siedmiu domów (i domków), dostępnych do wynajęcia na krótko- i długoterminowe pobyty oraz sesje filmowe i zdjęciowe.

"Krzyk 3": Dom z filmu do wynajęcia

Gościom oferuje się tu m.in. noclegi w stodole, pensjonacie i... powozie. Dom z "Krzyku 3" nazwano The Gate House. Wewnątrz ma urządzony w stylu loftowym salon, kuchnię z ekspresem do kawy i potężną dwudrzwiową lodówką, dwie sypialnie i łazienkę z dużą wanną oraz pralko-suszarką. Na zewnątrz znajdują się dwa tarasy, pierwszy wyposażony w cedrową wannę z widokiem na okoliczne wzgórza Santa Monica, drugi bez widoku, za to z bujanymi fotelami.

Ceny na Airbnb zaczynają się od około 600 dol. (ok. 3 tys. zł) za noc dla grupy do sześciu osób. Opinie na platformie zachęcają do skorzystania z oferty. Można przeczytać, że miejsce jest: "magiczne", "urokliwe", "spokojne", "idealne dla pary" itp. Czyli... da się przeżyć.



