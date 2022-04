Krystyna Janda aktywnie angażuje się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy. "Oddaliśmy im do dyspozycji nasz letni dom, a to wszystko zainspirowały i zorganizowały nasze dzieci i wnuki" - wyznała w rozmowie z magazynem "Viva!".

W przypadku osób publicznych istotny jest także symboliczny wymiar pomocy. Krystyna Janda dała temu świadectwo po niedzielnym spektaklu "Biała bluzka". Gwiazda, która w przedstawieniu wciela się w Elżbietę, wyszła ponownie na scenę, jednak nie było to tradycyjne pożegnanie.

Krystyna Janda z flagą Ukrainy

Aktorka po spektaklu wyszła na scenę, trzymając w dłoniach rozpostartą flagę Ukrainy. Na nagraniu, które zostało opublikowane na Instagramie, widać, ze jej gest spotkał się z owacją na stojąco.

"Biała bluzka" to sztuka "oparta na opowiadaniu Agnieszki Osieckiej to opowieść o miłości niemożliwej, bo miłości do opozycjonisty. Historia kobiety niemogącej sobie poradzić ze sobą i z Polską lat stanu wojennego. Tytułowa biała bluzka była marzeniem i znakiem przystosowania do życia w kraju zakazów i nakazów, cenzury, opozycji, kartek na mięso, zaświadczeń z miejsca pracy, dowodów, stempelków i godziny policyjnej i więźniów politycznych" - czytamy na stronie Och-Teatru. Reżyserką i autorką adaptacji jest Magda Umer.

