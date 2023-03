"Krystyna Janda. Klasa mistrzowska": Konferencja w Łodzi

W ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, który trwa w Łodzi, publiczność Teatru Powszechnego obejrzy 4 i 5 marca monodram Krystyny Jandy "My Way".



Monodram, który Janda sama wyreżyserowała i napisała jego tekst, został przygotowany z okazji 70. urodzin aktorki. Premiera odbyła się 16 grudnia w Teatrze Polonia w Warszawie. "My Way" to opowieść o jej wczesnych latach, początkach kariery, przyjaciołach, budowie Teatru Polonia i Och-Teatru.

"Zawsze chciałam tę historię opowiedzieć, a ponieważ mogę, bo w jakimś sensie jestem u siebie, to sobie ją opowiadam. Dokładnie takie jest zakończenie, gdzie tłumaczę, dlaczego zrobiłam taki spektakl. To historia, kawał życia nas wszystkich. Poprzez kolejne wydarzenia, role przypomina mi się wiele rzeczy. Dla mnie to powieść bardzo ważna, osobista i wzruszająca" - mówiła przy okazji premiery Janda.

Festiwalowej prezentacji spektaklu "My Way" w Łodzi będzie towarzyszyć konferencja teatrologiczna poświęcona twórczości Krystyny Jandy, która odbędzie się 5 marca.

Podczas konferencji krytycy teatralni przedstawią kilka esejów/wystąpień poświęconych różnym okresom twórczości i życia Krystyny Jandy:



1/ Tomasz Domagała: "Janda i Akademia Teatralna im. Zelwerowicza oraz Teatr Ateneum"

2/ Jacek Wakar: "Janda i Teatr Powszechny w Warszawie"

3/ Jacek Cieślak: "Teatr Polonia i Och Teatr - Fundacja Krystyny Jandy na Rzecz Kultury"

4/ Łukasz Maciejewski: "Janda filmowa"

5/ Dariusz Pawłowski: "Janda na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych"

6/ Łukasz Drewniak: "Janda polityczna".



Moderatorem konferencji będzie krytyk teatralny Jacek Wakar.