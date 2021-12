Krystian Dulewicz był absolwentem szkoły filmowej FAMO w Czechach oraz Wydziału Operatorskiego Warszawskiej Szkoły Filmowej. Miał na koncie realizację spotów reklamowych oraz relacji telewizyjnych.

Kim był Krystian Dulewicz?

Od lat związany był ze stowarzyszeniem Filmforum - ogólnopolskiej organizacji, która od 2003 roku zajmuje się produkcją i organizacją szkoleń, warsztatów, festiwali, imprez masowych, pokazów plenerowych, konferencji i akcji promocyjnych. Dulewicz był współorganizatorem wielu polskich festiwali filmowych, m.in. odbywającego się w Warszawie Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych Cinemaforum, Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne Lato w Radomiu czy olsztyńskiego WAMA Film Festival.

"Szczególnym i największym dokonaniem Krystiana było zbudowanie zżytej, przyjacielskiej i lojalnej ekipy oraz wprowadzenie do wszystkich naszych wspólnych działań potężnego ładunku radości i optymizmu. Radości i optymizmu, które towarzyszyły Mu do ostatniego dnia życia. To właśnie dzięki temu udało mu się dzielnie walczyć z ciężką chorobą oraz znosić przez długie miesiące niezwykle wyczerpujący fizycznie i psychicznie proces leczenia" - czytamy w poście opublikowanym na Facebooku Filmforum.

"Krystian żył zawsze na sto procent, korzystał z każdego dnia, z każdej chwili. Odszedł zdecydowanie za szybko... Dziś nie żegnamy się z Krystianem. Pozostanie on nieodłącznym filarem wszystkich naszych działań, ich inspiratorem i motywatorem. Naszym obowiązkiem jest podtrzymanie pamięci o Nim. To ona sprawia, że Ci, którzy odeszli są wciąż obecni w naszym życiu" - podkreślili współpracownicy Dulewicza.

Ceremonia pogrzebowa Dulewicza odbędzie się w najbliższą środę (22 grudnia) o godzinie 13 w Parafii bł. Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie. Bezpośrednio po mszy żałobnej odbędzie się ceremonia pochówku na pobliskim cmentarzu.

