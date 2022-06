"Kombinujący" Polak na dorobku nie ma sumienia, jeśli w grę wchodzą pieniądze. Każdy z licznych biznesów ma przynosić dochód, a pieniądz ma się zgadzać! Za to lewicowa aktywistka stawia swoje poglądy ponad wszystko, a spraw, o które walczy... chyba sama nie potrafi zliczyć. Jej chłopak, działacz antify "zapomniał" ją poinformować, że ich związek wszedł w kolejny etap - poliamorii. Życie wszystkich bohaterów przewróci się do góry nogami, gdy wyjątkowo nieporadna grupa narodowców postanowi zrobić dym na Paradzie Równości. Jak poradzą sobie w obliczu światopoglądowego starcia?



"Kryptonim Polska" trafi na ekrany kin 2 września. Przygotujcie się na pełen luz, salwy śmiechu, wartką akcję i kompletny brak cenzury - zapowiada dystrybutor obrazu.

Jedną z głównych ról zagra debiutująca na ekranie Madgalena Maścianica.

Zdjęcie Magdalena Maścianica na plakacie filmu "Kryptonim Polska" / materiały prasowe

Na ekranie zobaczymy też Cezarego Pazurę.

Zdjęcie Cezary Pazura na plakacie filmu "Kryptonim Polska" / materiały prasowe

Antoni Królikowski: "Kryptonim Polska" będzie obśmiewał stereotypy

- Ten film będzie obśmiewał pewne stereotypy, ale też zaskakiwał. Śmiejemy się z każdej ze stron - zapowiada Antoni Królikowski, który w filmie Piotra Kumika "Kryptonim Polska" wcielił się w postać hipstera z placu Zbawiciela.

Zdjęcie Antoni Królikowski na plakacie filmu "Kryptonim Polska" / materiały prasowe

- Jest w tej historii o tyle istotny, że jest byłym chłopakiem głównej bohaterki. Problem polega na tym, że Kajetan wyznaje zasadę poliamorii. Niejedną kobieta ma w sercu, spowoduje to rzesze nieporozumień i konfliktów - tak aktor charakteryzuje swojego bohatera.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Antoni Królikowski o filmie "Kryptonim Polska": Śmiejemy się z każdej ze stron INTERIA.TV

Królikowski twierdzi, że siłą "Kryptonimu Polska" jest spojrzenie na konflikty współczesnej Polski z przymrużeniem oka. - Wszystkie tematy, jakich dotyka nasz film - konflikty między narodowcami a ruchem LGBT+, to są szalenie filmowe sytuacje, a do tego mogą być zabawne. W naszym filmie są one potraktowane z przymrużeniem oka. Te ważne tematy wolności czy polskości, bycia patriotą czy liberałem, są w tym filmie obśmiane ale w delikatny sposób, żeby nikogo to za bardzo nie uraziło. Po prostu śmiejemy się z konfliktów, które istnieją w naszej współczesności. Czasem potrzeba, żebyśmy pośmiali się z samych siebie - mówi Królikowski.

"Kryptonim Polska": O czym opowiada film?

Gdyby nie kontuzja, Staszek ( Maciej Musiałowski ) byłby dziś gwiazdą Ekstraklasy. Gdyby nie złamane serce, Pola ( Magdalena Maścianic a) nadal mieszkałaby w Warszawie. Gdyby nie przypadek, prawdopodobnie nigdy by się nie spotkali. I nie doszłoby do wydarzeń, o których będzie mówił cały kraj. Ale co się stało, to się nie odstanie i tak oto zaczyna się prawdziwa jazda bez trzymanki. Bo on to miejscowy zadymiarz i narodowiec z grupy Romana ( Borys Szyc ).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maciej Musiałowski i Magdalena Maścianica gwiazdami filmu "Kryptonim Polska" INTERIA.TV

Ona zaś - aktywistka i uosobienie wszystkiego z czym Staszek i jego radykalni kumple poprzysięgli walczyć. Czy ich miłość ma jakikolwiek szanse i sens? Trudno powiedzieć, jeszcze trudniej przewiedzieć, lecz to co zaczęła strzała amora, skończy się prawdziwą lawiną komicznych zajść, w których udział wezmą media, politycy, zagraniczni goście, jeden dziarski ksiądz i masa osób z totalnie różnych parafii.



"Kryptonim Polska" to debiut reżyserski Piotra Kumika, współtwórcy "SNL Polska" i reżysera serialu "Mamy to!".

"Kryptonim Polska" 1 / 10 Na najnowszych fotosach: Romeo i Julia XXI wieku, czyli debiutująca na wielkim ekranie - Magda Maścianica jako wojująca feministka oraz Maciej Musiałowski w roli białostockiego narodowca. Źródło: materiały prasowe Autor: Robert Jaworski udostępnij

