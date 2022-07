"Król dopalaczy": Co wiemy o produkcji?

W tym tygodniu zakończy się główna transza zdjęć do "Króla dopalaczy". Później ekipę czeka kilka dni dokrętek. Film ma wejść do kin w 2023 r. Będzie to mroczny wizualnie thriller. Głównym bohaterem opowieści jest Dawid, który postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, gdy jego rodzina wpada w tarapaty, po tym, jak upada biznes jego ojca. Zajmuje się dopalaczami - legalnymi zamiennikami narkotyków. Pomysł chwyta. W kolejce po jego specyfiki ustawiają się tysiące młodych ludzi. Dawid w szybkim czasie zbija fortunę. Wydaje się, że świat leży u jego stóp. Wkrótce jednak pojawiają się problemy...

Włosok zetknął się z "Królem dopalaczy" na bardzo wczesnym etapie tego projektu. Spotkał się z Patem Howl i Katarzyną Samson, kiedy rozwijali ten pomysł w ramach Szkoły Wajdy. Mieli oni na zaliczenie zrobić scenkę. Włosok przystał na ich prośbę i wspólnie nagrali materiał. W przypadku Vanessy Aleksander jej droga do projektu była bardziej klasyczna. "To była rola z castingu. Na przesłuchanie trafiłam około półtora roku temu. Byłam ponoć pierwszą osobą, która castingowała się do roli Pauli" - wspomina w rozmowie z PAP Life.



"Przesłuchania były już z Tomkiem Włosokiem. Oboje dobrze się znamy, bo robiłam z nim m.in. jeden z moich pierwszych projektów - +Smoka+ w reżyserii Tomka Bagińskiego. Znają się też nasze rodziny. Od wielu lat się wspieramy. Cieszyłam się bardzo, że gram właśnie z nim, bo zawsze praca z kimś, kogo się zna, lubi i podziwia jest wielką przyjemnością" - mówi Aleksander.

Kim jest Paula?

W "Królu dopalaczy" mierzy się z rolą Pauli. "Paula jest partnerką Dawida. Myślę, że jest bardzo niejednoznaczna, trudno ją rozgryźć. Fajnie, że można trochę powariować w scenach imprez, pokazać trochę namiętności w relacji Pauli i Dawida. Zobaczymy ją też w momentach, kiedy jest stonowana i zimna. A skąd bierze się u niej ta zmiana, tego trzeba będzie się dowiedzieć z filmu" - opowiada.

Aktora przyznaje, że w prywatnie nigdy nie miała do czynienia z dopalaczami. "Jestem wielką przeciwniczką jakichkolwiek używek - w pracy i poza nią. Jestem nudziarą. Najbardziej szaloną rzeczą, po jaką sięgam, jeśli mamy zdjęcia nocą, są energetyki. W ciągu dnia piję herbatę, kawy unikam. Zawsze mam też słuchawki na planie i ocucam się moimi ulubionymi piosenkami" - zdradza Vanessa.



Jakie projekty czekają na nią po zakończeniu zdjęć do "Króla dopalaczy"? "Kolejny plan, który zaczynam to kontynuacja serialu premium dla jednej z dużych światowych platform - serialu polskiej produkcji, ale emitowanego na całym świecie" - mówi zagadkowo. Przypuszczać można, że chodzi o drugi sezon "The Office PL", polską wersję kultowego "The Office". (PAP Life)

