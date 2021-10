W swojej karierze Kristen Stewart grała u takich reżyserów jak David Fincher , Ang Lee i Woody Allen . Zapytana przez "Sunday Times" o swoje doświadczenia aktorskie, gwiazda przyznaje, że czasem wybieranie ról może być gów... robotą.

Kristen Stewart: Tylko pięć dobrych filmów

"Z 45 czy 50 filmów, w których wystąpiłam, tak naprawdę może pięć było bardzo dobrych. Takich, o których mogłam powiedzieć: 'Wow, ten twórca nakręcił od początku do końca piękne dzieło sztuki'" - skwitowała swój dorobek aktorka.



Wśród dzieł godnych pochwały Stewart wymienia te wyreżyserowane przez Oliviera Assayasa . Wystąpiła u niego w filmach "Personal Shopper" i "Sils Maria" . Rola w tym drugim sprawiła, że została pierwszą amerykańską aktorką nagrodzoną Cezarem.

"Kocham filmy Assayasa. Musiałabym spojrzeć na listę moich filmów, bo było ich trochę. Nie znaczy to, że żałuję występu w niektórych z nich. Żałuję jedynie, że zgodziłam się na występ w kilku z nich, bo nie okazało się to dobrą zabawą. Najgorsze, gdy jesteś w środku jakiegoś projektu i zdajesz sobie sprawę z tego, że będzie to zły film, ale trzeba wytrzymać do końca" - stwierdziła Stewart.

Pytana o tytuły tych nieudanych projektów, aktorka nabrała wody w usta. "O nie! Nie jestem podła! Nie będę krytykować publicznie ich twórców. To jak ze związkami. W ich trakcie zastanawiasz się, dlaczego w nich tkwisz. Z filmami nie ma jednak tak, że w połowie zdjęć możesz z nimi zerwać" - odparła ze śmiechem. Stewart przyznała też, że nigdy nie spodziewała się, iż seria "Zmierzch" będzie dla niej katapultą do takiej kariery.

Póki co jej ukoronowaniem jest rola księżnej Diany w filmie Pablo Larraina "Spencer" . Będzie go można zobaczyć w kinach już od 5 listopada.

