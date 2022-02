Zmarły w ubiegłym roku aktor zagrał około 100 ról filmowych w polskich filmach i serialach.



Wystąpił m.in. w filmach: "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz" (1978), "Miś" (1980), "Rodzina Leśniewskich" (1980), "Wyjście awaryjne"(1982), "C.K. Dezerterzy" (1985), "Nowy Jork - czwarta rano"(1988), "Rozmowy kontrolowane"(1991), "Nic śmiesznego"(1995), a ostatnio - w filmie "Ryś" Stanisława Tyma (2007) i "Sercu na dłoni" (2008, reż. Krzysztof Zanussi).

Najmłodsza publiczność pamięta Kowalewskiego m.in. z ról w serialach "Rodzina Leśniewskich" (1978) i "Janka" (1989)

Kowalewski znany był również słuchaczom radiowym, jako niezapomniany Pan Sułek w satyrycznym słuchowisku autorstwa Jacka Janczarskiego, pt. "Kocham Pana, Panie Sułku".



Krzysztof Kowalewski: To spojrzenie! 1 / 14 W słynnym "Misiu" (1980) w roli kierownika produkcj Hochwandera. Słynne spojrzenie w reakcji na pojawienie się "wesołego Romka" przeszło do historii polskiego kina. Źródło: East News udostępnij

Ostatnie role Krzysztofa Kowalewskiego

W ostatnich latach rzadziej mogliśmy go oglądać na kinowym ekranie. "Jest mniej ról, które mogę zagrać. A właściwie to ich nie ma, tak jak właściwie nie ma kwestii starszych ludzi w polskim kinie czy w teatrze. To jakiś niemodny temat. A jak już się coś trafi, to ciągle gra jeden aktor, bo się sprawdził" - przyznał w wywiadzie-rzece pt. "Taka zabawna historia".



Młodsi widzowie mogli poznać Kowalewskiego dzięki krótkiej, ale zapadającej w pamięć roli gangstera w obrazie "Proceder", opowiadającym o życiu rapera Tomasza Chady.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Proceder" [trailer] materiały dystrybutora

"Gram więźnia, który jest szefem mafii. Tego, że jest uwikłany w gangsterskie interesy bardziej musimy się domyślać, nim żeby to zostało wprost pokazane" - mówił aktor w rozmowie z PAP Life. Mimo że Kowalewski pojawił się na ekranie tylko przez kilkadziesiąt sekund, dał głównemu bohaterowi dwie ważne rady na życie, które mogą nieco dłużej rezonować w głowach widzów. Jedna z nich brzmiała: "Jak lubisz wolność, to rób wszystko, żeby cię nie posadzili. Ale żyj tak, jakby każdy dzień na wolności miałby być ostatni".



W 2020 roku Kowalewskiego oglądać mogliśmy w "Amatorach" Iwony Siekierzyńskiej - na poły dokumentalnej opowieści o teatrze tworzonym przez niepełnosprawnych intelektualnie aktorów.



11 lutego na ekrany kin trafi film "Krime Story. Love Story", będący ekranowym pożegnaniem Krzysztofa Kowalewskiego.

Wideo „Krime Story. Love Story” - Anioł - Ostatnia rola Krzysztofa Kowalewskiego.

"Krime Story. Love Story": O czym opowiada film?

To komedia gangsterska twórców filmu "Proceder" . Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opisana w książce rapera Marcina "Kali" Gutkowskiego, jest jak współczesna ekranizacja "Romea i Julii".



Miasto gniewu, a w nim dzielnica, w której nikt nie ma lekko. Dwóch przyjaciół (Krime i Wajcha) dostają propozycję nie do odrzucenia - zarobienia naprawdę dużych pieniędzy. Planują, że będzie to ich ostatni nielegalny "skok", który ustawi ich już na całe życie. "Życie" jednak napisze dla nich zupełnie inny scenariusz.



Człowiek, na którego dostają zlecenie, okaże się ojcem dziewczyny, dla której główny bohater kompletnie straci głowę. Miłość skomplikuje wszystko i nawet taki facet jak Krime, którego nie usidliła wcześniej żadna kobieta, będzie musiał wybrać, co jest dla niego najcenniejsze i najważniejsze w życiu.



W filmie występują: Wiktoria Gąsiewska , Cezary Łukaszewicz , Michał Koterski, Agnieszka Więdłocha, Małgorzata Kożuchowska, Piotr Witkowski, Gabriela Muskała, Jan Frycz, Cezary Żak, Vienio, Adam Zdrójkowski.



Wideo "Krime Story. Love Story" [trailer]

