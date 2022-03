Jak co roku, filmy zakwalifikowane do międzynarodowego konkursu DocFilmMusic zachwycą różnorodnością dźwięków i gatunków muzycznych. W tegorocznej edycji Krakowskiego Festiwalu Filmowego wśród filmowo-muzycznych dokumentów z całego świata, o prestiżowy Złoty Hejnał rywalizować będą dwie polskie produkcje: długo oczekiwany film Armanda Urbaniaka “30 lat wymówek" i zaskakujący dokument Roberta Kaczmarka “Zbigniew Seifert. Przerwana podróż".

“Zależało nam, by wybrane przez nas dokumenty muzyczne nie były jedynie biograficznymi formatami (gadające głowy plus ilustracja muzyczna)." - tłumaczy Anita Piotrowska, krytyczka filmowa, kuratorka filmów dokumentalnych na Krakowski Festiwalu Filmowym. “Dokument o Seifercie jest opowieścią bardzo emocjonalną, głęboko zanurzoną w swoim czasie, wzbogaconą przez plastyczną wyobraźnię. Natomiast '30 lat wymówek' to film zrodzony z wielkiej wrażliwości wizualnej, pięknie osadzony w bieszczadzkim pejzażu, przypominający chwilami kontemplacyjne 'Wiosna, lato, jesień, zima i...wiosna' Kim Ki-duka, a zarazem pełen zaskakujących 'zwrotów akcji'" - mówi Piotrowska.

Oba filmy, zupełnie odmienne w formie, przedstawiają niezwykłe muzyczne osobowości - wirtuozów jazzu i bluesa. Poza pasją do muzyki bohaterów łączy swoisty wyścig z czasem o jak najpełniejszą realizację muzycznych marzeń w obliczu zagrażającej życiu chorobie nowotworowej. Dla audiofilów będzie to fascynująca podróż do świata twórczości swoich idoli. Inni odkryją nieznane fakty z historii polskiej muzyki sprzed dekad.

Nietuzinkowym bohaterem filmu “30 lat wymówek" jest Michał “Gier" Giercuszkiewicz, perkusista zespołu Dżem, współtwórca kultowej płyty “Cegła", który z powodu uzależnienia od heroiny i narkotycznej przyjaźni z Ryśkiem Riedlem, porzuca rodzinny Śląsk i udaje się w Bieszczady, gdzie żyje w samotności na tratwie własnej konstrukcji. Poznajemy go w momencie, gdy dostaje propozycję wydania autorskiej płyty od legendarnej wytwórni Metal Mind Productions. Jest to wznowiona propozycja sprzed 30 lat! Czy Gier tym razem wykorzysta szansę nagrania dzieła życia?

Zdjęcie "30 lat wymówek" to opowieść o perkusiście legendarnego zespołu Dżem - Michale Giercuszkiewiczu / materiały prasowe

Tytułowego bohatera dokumentu “Zbigniew Seifert. Przerwana podróż" nie trzeba przedstawiać fanom jazzu. Poznajemy jednego z najgenialniejszych muzyków wszech czasów, śledząc jego losy - od Krakowa i miejsc związanych z jego dorastaniem - rodzinnym domem i Akademią Muzyczną, krakowskich piwnic i klubów, przez Europę, aż do USA, gdzie umiera przedwcześnie w wieku zaledwie 33 lat w 1979 roku. Film wypełniają dźwięki Seiferta, stylizowane na lata 60.animacje, a także wspomnienia jego najbliższych, jak również wybitnych postaci światowego jazzu.



Zdjęcie Dokument Roberta Kaczmarka “Zbigniew Seifert. Przerwana podróż” przedstawi sylwetkę legendarnego polskiego skrzypka / materiały prasowe

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń kwalifikujących do Oscara - nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii filmu krótkometrażowego (fabuła, animacja, dokument) i pełnometrażowego filmu dokumentalnego, a także rekomenduje filmy do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach.

Krakowski Festiwal Filmowy realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach programu “Kreatywna Europa", Miasta Krakowa, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich, a głównym organizatorem Krakowska Fundacja Filmowa.



Zdjęcie Tegoroczna edycja Krakowskiego Festiwalu Filmowego będzie miała hybrydową formułę / materiały prasowe

Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w dniach od 29 maja do 5 czerwca w krakowskich kinach oraz od 3 do 12 czerwca 2022 online na terenie całej Polski.

