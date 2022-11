Już 18 listopada na Netfliksie zadebiutuje film "Kraina Snów" z Jasonem Momoą w obsadzie. Ta familijna produkcja z pogranicza komedii przygodowej i fantasy traktuje o rezolutnej dziewczynce Nemo, która dzięki tajemniczej mapie przenosi się do mitycznej krainy snów. Tam zaprzyjaźnia się z sympatycznym ekscentrykiem Flipem, z którym wyrusza w ekscytującą, lecz pełną niebezpieczeństw podróż. Celem wyprawy jest odnalezienie zaginionego ojca bohaterki.

Jason Momoa przygarnął świnkę

W postać Flipa wciela się w tym filmie Jason Momoa. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych aktor zdradził, że na planie zdjęciowym tej produkcji zyskał nowego czworonożnego przyjaciela - uroczą świnkę. Zwierzę pojawiało się w scenach, w których wypchana świnia bohaterki w magiczny sposób ożywa. Mamoa zdradził, że tak bardzo polubił czworonożną "aktorkę", że po zakończeniu zdjęć zabrał ją do domu. "Właśnie dlatego nie mogę pracować ze zwierzętami. Każde z nich chciałbym natychmiast wziąć do domu. Ten jegomość jest dziki jak jego tatuś" - wyznał aktor we wspomnianym poście.

Gwiazdor "Aquamana" wyznał też, że zastanawiał się nad tym, jakie imię nadać nowemu pupilowi. Jak stwierdził, rozważał dwie opcje - Lau Lau i Manapua - które odnoszą się do popularnych na Hawajach potraw z... wieprzowiny. Ostatecznie aktor zdecydował się na imię Manapua inspirowane nazwą puszystych, okrągłych bułeczek z mąki ryżowej z mięsnym nadzieniem.

Decyzja o przygarnięciu świnki nie powinna zdumiewać fanów aktora - Momoa jest wszak znany z miłości do zwierząt. W 2019 roku w programie "The Ellen DeGeneres Show" aktor ujawnił, że ma pod opieką psa, osła, dwa wilczaki i pytona królewskiego. Gwiazdor angażuje się też w działania na rzecz ochrony środowiska. Wielokrotnie brał udział w akcjach propagujących ograniczenie zużycia plastiku, a kilka lat temu założył firmę, która oferuje neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla wodę pitną sprzedawaną w aluminiowych butelkach.