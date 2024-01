"Kos": Polski Tarantino? Na ten film widzowie czekają od miesięcy!

"Kos": Wystawa fotosów w warszawskich Łazienkach

Zdobywca gdyńskich Złotych Lwów - film Pawła Maślony "Kos" - to chyba najbardziej wyczekiwany polski film. Już teraz można jednak podziwiać wystawę fotosów z tej produkcji. Zdjęcia zostały udostępnione oglądającym na ogrodzeniu Łazienek Królewskich od strony Alei Ujazdowskich w Warszawie. Będą tam do 31 stycznia.

Autorami fotosów są Anna Włoch oraz Łukasz Bąk.

Zdjęcie Wystawa fotosów z filmu "Kos"

"Kos" na festiwalu w Gdyni we wrześniu 2023 roku zdobył główne laury - Złote Lwy, a nagrody otrzymali również Robert Więckiewicz za Drugoplanową Rolę Męską, Piotr Kmiecik za Montaż oraz Aneta Brzozowska za Charakteryzację.



Reklama

Ponadto "Kos" otrzymał: Nagrodę Dziennikarzy, Nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych, Nagrodę Festiwali i Przeglądów Filmu Polskiego za Granicą, Nagrodę Jury Młodych Dla Najlepszego Filmu w Konkursie Głównym oraz Nagrodę za Reżyserię Obsady w Konkursie Głównym dla Nadii Lebik (Nagroda Stowarzyszenia Filmowców Polskich oraz Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni).

Film Pawła Maślony trafi do kin w całej Polsce 26 stycznia.

"Kos": Fabuła, obsada, zwiastun, recenzja

Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz "Kos" Kościuszko, który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo. Tropem Kościuszki, wraz z listem gończym, podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz Dunin, który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię.

W tym samym czasie młody chłop, Ignac, szlachecki bękart, marzy o nadaniu herbu i majątku przez swojego nieprawego rodzica, Duchnowskiego, który tuż przed śmiercią uwzględnia go w testamencie. Gdy ojciec umiera, chłopak musi uciekać przed swoim przyrodnim bratem Stanisławem, który nie chce dopuścić do realizacji ojcowskiej woli. Ignac kradnie testament i ma tylko dwa dni, aby stawić się z nim przed sądem i udowodnić swój tytuł szlachecki.

W trakcie ucieczki spotyka na swojej drodze Domingo. Między mężczyznami tworzy się silna więź porozumienia, mimo że obaj nie znają nawzajem swojego języka. Razem trafiają do dworku Pułkownikowej, gdzie Kościuszko ukrywa się, czekając na negocjacje z magnatami. Kos jest nieufny wobec Ignaca i trzyma go w areszcie, jednak w decydującym momencie to właśnie w rękach niepozornego szlacheckiego bękarta będą leżały losy powstania. Gdy nadejdzie chwila próby, Ignac będzie musiał wybrać - czy dalej podążać za swoim herbowym marzeniem i dziedzictwem ojca, czy też przyłączyć się do Kościuszki i walczyć z nim o najwyższą stawkę.

W filmie występują: Bartosz Bielenia, Jacek Braciak, Robert Więckiewicz, Jason Mitchell, Agnieszka Grochowska, Łukasz Simlat, Piotr Pacek, Andrzej Seweryn i Matylda Giegżno.

Na ekrany kin tytuł wprowadza Dystrybucja Kinowa TVP. "Kos" w kinach od 26 stycznia 2024 roku.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kos" [trailer] materiały prasowe