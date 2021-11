Spektakl "Kora. Boska" rozpocznie scena, w której Kora po śmierci staje u wrót nieba, gdzie czekają na nią Trzy Maryjki. Bardzo strojne. Jak malowane: Matka Boska Częstochowska, Matka Boska Fatimska i Matka Boska z Guadalupe.



Postawiona przed groteskowym Sądem Ostatecznym Kora wraca w piosenkach i wyznaniach do ziemskich wspomnień. Nareszcie ma okazję do opowiedzenia swojego życia tym, które mogły uczynić je lepszym...



Reklama

"Spektakl jest opowieścią o kobiecie, artystce, córce i matce, o Polsce, religii, systemie i chorobie; to baśniowa historia o miłości, tęsknocie, niemocy i żalu" - zapewniają twórcy przedstawienia.

Trzy Maryje: Wiara, Nadzieja i Miłość

Trzy Maryje symbolizują trzy różne postawy i trzy różne sfery życia. Trzy Cnoty Boskie. Matka Boska Częstochowska to Wiara - Kościół, Polska, polityka, system. Matka Boska Fatimska to Nadzieja - naiwność, czystość, dziecko i tęsknota. Matka Boska z Guadalupe to Miłość - prawdziwa wolna miłość, muzyka, szaleństwo i indiański trans...

W spektaklu usłyszymy największe przeboje Maanamu śpiewane przez Katarzynę Chlebny.

Olga Jackowska, znana pod pseudonimem Kora, zmarła w 2018 roku w wieku 67 lat. Wokalistka odeszła po długiej walce z nowotworem, w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu, w otoczeniu najbliższych.

Paulina Sykut-Jeżyna jako Kora w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

W postać piosenkarki w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wcieliła się niedawno Paulina Sukut-Jeżyna,

- Bardzo chciałam wylosować piosenkę Kory. Pomimo, że wychowywałam się na jej muzyce, uwielbiałam ją, i jest ona dla mnie artystką, która mnie zbudowała, to kiedy zaczęłam pracować nad jej piosenką to pomyślałam sobie, to wcale nie jest takie łatwe. Pomimo tego, że ta Kora wciąż śpiewa we mnie - powiedziała Paulina przed swoim występem.

Na rozmowie z Maćkiem Dowborem oraz podczas wykonania Paulina cały czas miała przy sobie talizman - kamień, który otrzymała od Kory. Widnieje na nim czterolistna koniczyna, a na drugiej stronie piękny motyl.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Paulina Sykut-Jeżyna zachwyca jako Kora Polsat

Czytaj więcej:

Kristen Stewart jest zaręczona! "Pobieramy się"!

"Rolnik szuka żony": Była uczestniczka krytykuje program!

Sceny z Netfliksa w materiale "Wiadomości"! TVP się tłumaczy