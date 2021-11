"Koniec świata czyli Kogel Mogel 4": Nowi bohaterowie

- Gram podstarzałego erotomana, hochsztaplera szukającego bogatej kobiety - przyznaje Marian Opania . I dodaje: - To jest bardzo zgrabnie napisany scenariusz, od razu mi się spodobał.

Grażyna Błęcka-Kolska wraca do roli legendarnej Kasi Zawady po raz czwarty: - Pierwsze części "Kogla Mogla" powstały około 30 lat temu. I wszyscy się zmieniliśmy. Ja nie jestem tą 20-letnią Kasią, tylko już trochę starszą. Cieszę się, że ta olbrzymia widownia, która tak wielką miłością obdarzyła poprzednie części i oczekiwała od twórców, żeby powstały kontynuacje ich losów, doczekała się czwartej części. Dla mnie jako aktorki to fantastyczna okazja do zagrania starszej bohaterki. Kasia ma syna, mama jej się zestarzała, świat się zmienił - ciekawie jest się w tym odnaleźć i podzielić z widzami.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" [trailer] materiały prasowe

Aleksandra Hamkało o swojej bohaterce mówi: - Losy Agnieszki w "Koglu Moglu 4" są inne niż to, co przeżywała w "trójce". Ma przed sobą zupełnie nowe wyzwania i mam wrażenie, że ona też się trochę zmieniła. Chociaż nie aż tak bardzo, bo dalej jest taką śmieszną postacią - trochę gapą i panikarą. Ma niesamowitą umiejętność tworzenia chaosu wokół siebie.



"Kogel Mogel 4" [GWIAZDY, FABUŁA, PREMIERA]

Miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia... Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje jego dawna kochanka, Bożenka. Wolańska postanawia radykalnie odmienić swoje życie i znika w tajemniczych okolicznościach. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy niespodziewana wizyta mamusi zza oceanu... A pewne bardzo kompromitujące zdjęcia uruchamiają lawinę zdarzeń. Szykuje się prawdziwy koniec świata

W obsadzie czwartej części "Kogla Mogla" ponownie znaleźli się: Nikodem Rozbicki , Aleksandra Hamkało , Grażyna Błęcka-Kolska , Ewa Kasprzyk , Zdzisław Wardejn , Katarzyna Skrzynecka , Maciej Zakościelny , Anna Mucha , Katarzyna Łaniewska , Paweł Nowisz , Małgorzata Rożniatowska , Wiktor Zborowski , Joanna Jarmołowicz i Wojciech Solarz .

Dołączyli do nich m.in.: Dorota Stalińska , Marian Opania oraz Karol Strasburger .

Widzowie mogą spodziewać się nieco rozbudowanego wątku filmowej pary, która zyskała ich ogromną sympatię - Marlenki (Katarzyna Skrzynecka) i Piotrusia (Maciej Zakościelny). Dołącza do nich barwna postać mamusi...

"Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" 1 / 9 Miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia… Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje jego dawna kochanka, Bożenka. Wolańska postanawia radykalnie odmienić swoje życie i znika w tajemniczych okolicznościach. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy niespodziewana wizyta mamusi zza oceanu… A pewne bardzo kompromitujące zdjęcia uruchamiają lawinę zdarzeń. Szykuje się prawdziwy koniec świata! Źródło: materiały prasowe Autor: Karina Szymczuk / W-Impact udostępnij

"Nie od razu było wiadomo, kto zagra mamę Marlenki. Mieliśmy casting do tej postaci. Gdy przyszła Dorota Stalińska i zrobiła szpagat na zdjęciach próbnych, to nas oczarowała. Wiedzieliśmy, że tylko ona idealnie się do tego nadaje" - mówi Ilona Łepkowska , która - tak jak przy wszystkich poprzednich częściach - odpowiada za scenariusz filmu.

"Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" wyreżyserowała Anna Wieczur . Komedia to produkcja MTL Maxfilm. Film został dofinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.