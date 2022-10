"Koniec gry": Dawid Ogrodnik pierwszy raz o sobie

"Koniec gry": Dawid Ogrodnik w szczerej rozmowie

W warszawskim kinie Atlantic 12 października odbyło się spotkanie promujące książkę "Koniec gry", której bohaterem jest Dawid Ogrodnik .



"Pod przykrywką postaci człowiek może się na więcej odważyć, bo nie bierzemy za to odpowiedzialności, przecież to nasz bohater, a nie my. Gdy chodzi o nas, każdą decyzję trzeba przemyśleć, bo ma ona większy lub mniejszy wpływ na nasze życie. Może trudno w to uwierzyć, ale aktor też zna takie uczucie jak skrępowanie, wstyd czy nieśmiałość" - mówił aktor w jednym z wywiadów.



Był Tomkiem Beksińskim w "Ostatniej Rodzinie" , Rahimem z Paktofoniki w "Jesteś Bogiem" , Mateuszem Rosińskim w "Chce się żyć" , a teraz księdzem Janem Kaczkowskim w "Johnnym" , który miał swoją premierę na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.



Dawid Ogrodnik: Wybitny aktor, nietuzikowa osoba

"Dawid, konstruując swoje postacie filmowe w taki sposób, aby żadna z nich nie przypominała poprzedniej, sprawia, że praca z nim to zawsze wielkie wyzwanie. On umie to robić. Dawid reprezentuje aktorstwo, które najbardziej mnie porusza i fascynuje. Jest wymagający wobec siebie, czym zobowiązuje swoich partnerów do podobnej postawy wobec ich zadań. Dziękuję, Dawidzie" - powiedział o aktorze Andrzej Seweryn (artyści spotkali się na planie serialu "Rojst" ).

"To, że Dawid jest wybitnym aktorem, powszechnie wiadomo, z tej książki można dowiedzieć się tego, że jest również nietuzinkową osobą o niezwykłej wrażliwości" - dodał Maciej Pieprzyca, reżyser filmów "Chce się żyć" i "Ikar. Legenda Mietka Kosza" , w których główne role zagrał Ogrodnik.



"Koniec gry" to szczera rozmowa aktora z Damianem Jankowskim, w której opowiada o życiu poza planem filmowym, przemocy, mobbingu i nałogach, o szukaniu sobie miejsca i wychowywaniu córki. Krytyk filmowy próbuje uzyskać odpowiedź, gdzie kończy się gra, a gdzie zaczyna życie? Czy można pozostać sobą w świecie kłamstwa i ciągłego odgrywania ról? Ile warte są przyjaźń i rodzina?

