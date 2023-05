W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto ( Vin Diesel ) i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. W filmie "Szybcy i wściekli 10" muszą jednak pokonać najgroźniejszego przeciwnika, z jakim kiedykolwiek przyszło im się zmierzyć. To wróg, który chce rozbić rodzinę i zabrać wszystko, co Dom kocha.



W piątej odsłonie cyklu z 2011 roku Dom i jego ekipa pokonali nikczemnego brazylijskiego króla narkotykowego Hernana Reyesa i zniszczyli jego imperium. Nie wiedzieli jednak, że syn Reyesa, Dante ( Jason Momoa ), był świadkiem tego wszystkiego i przez ostatnie 12 lat obmyślał plan, dzięki któremu Dom zapłaci najwyższą cenę. Plan Dantego rozproszy rodzinę Dominica od Los Angeles po katakumby Rzymu, od Brazylii po Londyn i od Portugalii po Antarktydę. Powstaną nowi sojusznicy, a starzy wrogowie powrócą na nowo. Wszystko się zmieni, gdy Dom odkryje, że jego 8-letni syn jest celem zemsty Dantego.

Do swoich ról z poprzednich części serii powrócili Michelle Rodriguez , Chris "Ludacris" Bridges , Nathalie Emmanuel i Jordana Brewster . W obsadzie znalazło się też miejsce dla takich gwiazd, jak Charlize Theron , Brie Larson , John Cena , Jason Statham , Rita Moreno oraz Helen Mirren . Reżyserię powierzono Louisowi Leterrierowi , który został wezwany na pomoc, gdy w trakcie zdjęć do filmu z produkcją pożegnał się Justin Lin . Zrezygnował z powodu konfliktu z gwiazdorem serii, Vinem Dieselem. "Szybcy i wściekli" zarobili do tej pory w kinach na całym świecie ponad sześć miliardów dolarów i wszystko wskazuje na to, że najnowsza odsłona cyklu jeszcze wyśrubuje ten rekord.



Jeśli nie potrafimy szczerze rozmawiać ze swoimi bliskimi, nic w życiu nie będzie miało sensu. "Bliscy" są drugim pełnometrażowym filmem Grzegorza Jaroszuka , reżysera zaskakującego serialu Netfliksa "Pewnego razu na krajowej jedynce" oraz wyjątkowego debiutu "Kebab i Horoskop" , który zdążył już zasłynąć jako twórca osobny, z dużym wyczuciem posługujący się tak ryzykownymi środkami jak absurd i groteska.



"Bliscy" to urzekająca i nietuzinkowa opowieść o "everymenach" i ich poważnych problemach. To jednocześnie mix gatunków: kryminału, komedii i dramatu. Światowa premiera filmu miała miejsce na prestiżowym festiwalu w Karlowych Warach, ponadto "Bliscy" pojawili się także na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Mastercard OFF CAMERA.



Ojciec ( Olaf Lubaszenko ) z dwójką swoich dorosłych dzieci ( Adam Bobik , Izabela Gwizdak ) poszukują matki, która pewnego dnia bez słowa wyjaśnienia odchodzi od męża. Jej zniknięcie jest impulsem do odpowiedzi na pytanie, co to znaczy być dla kogoś kimś bliskim. Ojciec wraz z synem i córką udają się w podróż po zawiłym i tajemniczym świecie osiedla, odkrywając tropy, które tylko pozornie się łączą. Po drodze spotykają sąsiadów, których opowieści ujawniają zupełnie nieznany obraz matki. Podążają coraz dziwniejszymi ścieżkami, by w końcu odkryć zaskakującą prawdę.



Akcja rumuńskiego "Prześwietlenia" , najnowszego filmu Cristiana Mungiu ( "4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni" , "Za wzgórzami" ) rozgrywa się w transylwańskiej miejscowości pełnej cichych uprzedzeń i zadawnionych urazów, które eksplodują wraz z pojawieniem się w tutejszej piekarni nowych pracowników - emigrantów ze Sri Lanki. Ksenofobia to chleb powszedni w regionie zamieszkanym przez kilka narodowości, więc wspólny wróg może okazać się użyteczny. Ten motyw to tylko jeden z wielu wątków, które się tutaj splatają. Miłość, dziecięca trauma, komiczny eko-aktywizm, wrażliwe męskie ego - to wszystko tworzy wschodnioeuropejski gordyjski węzeł. Wszyscy w nim dzisiaj tkwimy, nie umiejąc go ani przeciąć, ani rozwiązać.



"Daliland" to zarówno historia o dojrzewaniu, jak i dosadny, zabawny i empatyczny portret kryzysu na późnym etapie życia jednego z największych artystów XX wieku. W 1974 roku w Nowym Jorku 70-letni surrealista Salvador Dalí (laureat Oscara Ben Kingsley ) spędza kilka miesięcy w Hotelu St Regis ze swoją żoną i muzą, gwałtowną i zmienną Galą Dalí. James Linton jest młodym asystentem w galerii, którym Dalí zaczyna się interesować i którego wprowadza do swojego prywatnego świata, aby pomóc w przygotowaniu się do nowej wystawy. To właśnie oczami Jamesa patrzymy na świat wybitnego artysty.

Horror "Oczy Demona" opowiada o amerykańskiej ekipie telewizyjnej poszukującej zjawisk paranormalnych na całym świecie. W jej skład wchodzą między innymi piękna, ezoteryczna Jules i sceptyczny Ben. Tym razem udają się do idyllicznego Fraser's Hill na górzystym obszarze Malezji. Mają tam nagrać materiał o nawiedzeniach starego domu. Jego nowi właściciele Ian i Martha twierdzą, że doświadczyli dziwnych fenomenów. Zgłębiając zagadkę, ekipa napotyka przypadki opętania i upiory tak przerażające i silne, jakich nigdy dotąd nie mieli okazji doświadczyć w trakcie swojej praktyki. Jules w dzieciństwie zetknęła się z nieziemską mocą, może to sprawi, że jako jedyna będzie w stanie stanąć do walki ze złymi mocami.



"Niebo nie może czekać. Historia Carla Acutisa" to religijny dokument. Asyż. W na pół szklanym grobowcu w kościele Matki Bożej Większej znajduje się ciało świętego. Innego niż wszyscy. Ubrany w dżinsy, sportową bluzę i buty Nike'a wygląda, jakby przed chwilą zasnął. Po ludzku, nie powinien tu być. Piętnastolatkowie nie powinni umierać. Jest jednak w tej historii coś, co przerasta ludzkie pojęcie, jest cudem, życiem, nadzieją... Odkrycia fenomenu historii Carla Acutisa, zmarłego w 2006 roku na białaczkę nastolatka i wyniesionego na ołtarze w 2020 roku, podjął się znakomity hiszpański dokumentalista Jose Maria Zavala ( "Tajemnica Ojca Pio" i "Wojtyła. Śledztwo" ). Jego opowieść nie ogranicza się do pokazania życia radosnego nastolatka, fascynata komputerów, gier wideo i gry na saksofonie. W filmie widzimy nie tylko dojrzałą duchowość Carla, jego szczególne przywiązanie do Eucharystii i modlitwy. To, co najbardziej niezwykłe, dzieje się bowiem teraz. Carlo Acutis na naszych oczach staje się jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła. Tysiące wiernych pielgrzymują do jego grobu, jego moc wstawienniczą potwierdzają setki świadectw, przyciąga młodzież, nawraca, staje się patronem młodego Kościoła, jego wiosną...